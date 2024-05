Meteo prossimi giorni: ritorna il maltempo, ecco dove

Inizio di settimana dal clima instabile e variabile in Italia, ma tutto cambia da martedì con l'arrivo di una forte perturbazione che riporta maltempo e piogge da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, le previsioni: maltempo con piogge nubifragi in Italia

La perturbazione n.4 di maggio interessa le regioni del Nord con un clima instabile e variabile, ma i suoi effetti raggiungeranno anche le zone interno del Centro. Le uniche escluse dalla perturbazione le regioni del Sud. Attenzione: una seconda perturbazione, la numero 5 del mese, è in arrivo tra martedì e giovedì e sarà responsabile di una forte ondata di maltempo nelle regioni del Nord dove non si escludono criticità importanti.

Le regioni del Centro-Sud saranno coinvolte in minima parte con nuvole e qualche fenomeno temporalesco limitati all'Appennino e ai settori più settentrionali del Centro. Nel corso della prossima settimana è previsto anche il richiamo di masse d’aria dal Nord Africa verso il Mediterraneo centro-orientale che si faranno sentire soprattutto nelle regioni del Sud con un rialzo delle temperature e picchi di anche 30°.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 13 maggio: nuvole nelle regioni del Nord con il rischio di piogge e rovesci lungo le Alpi, ma anche nei settori di pianura e sulle Venezie. Al Centro-Sud alternanza tra schiarite e nuvole, non si escludono rapidi temporali nelle zone interne e montuose del Centro. In calo le temperature massime nelle regioni del Nord, mentre valori in aumento al Sud e Isole dove sono previsti anche picchi di 26-28°.

Nella giornata di martedì 14 maggio nuvole al Centro-Sud con possibili brevi rovesci pomeridiani sull’Appennino centrale. Anche al Nord persiste un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e rovesci in Emilia Romagna, Piemonte e Lombardia. Non si esclude il rischio di nubifragi. Ancora in calo le temperature al Nord, mentre stabili al Centro-Sud.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

La parte centrale della settimana sarà segnata dall'arrivo della perturbazione n.5 del mese che interesserà principalmente le regioni del Nord-Italia, mentre al Sud si farà sentire una forte corrente di Scirocco responsabile di un aumento delle temperature.

Mercoledì 15 maggio tempo nuvoloso al Nord con il rischio di piogge, anche intense, nelle zone a nord del Po, Lombardia settentrionale, alto Piemonte e sul Nord-Est. Sole e bel tempo nelle regioni del Centro-Sud e Isole. In aumento le temperature al Centro-Sud e Isole con valori di stampo primaverile - estivo, mentre in calo al Nord.

Le previsioni meteo delineano per la giornata di giovedì 16 maggio 2024 intensi venti di Libeccio sui mari Ionio e Adriatico con un rialzo delle temperature che, nelle regioni del Sud e Sicilia, saranno di gran lunga superiori alla norma.