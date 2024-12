Meteo: alta pressione nei prossimi giorni. Quando torna la pioggia?

Prosegue il dominio dell'anticiclone in Italia con un clima stabile e mite lungo tutto lo stivale fino a Capodanno. Attenzione solo allo smog e alle nebbie che potrebbero farsi fitte nelle notte di San Silvestro, la notte più lunga dell'anno. Ma quando torna il maltempo?

Meteo, che tempo farà a San Silvestro?

Clima stabile e soleggiato fino a Capodanno in Italia con assenza di piogge, nevicate e temperature con valori ben superiori alla norma. L'anticiclone continua ad essere l'indiscusso protagonista della fine del 2024, ma anche dell'inizio del 2025 ma c'è da prestare attenzione solo alla formazione di nebbie nella notte di San Silvestro, martedì 31 dicembre 2024, che potrebbero farsi fitte in Pianura Padana, nei settori interni tra Toscana e Lazio, sulle coste dell’alto Adriatico e in Salento. Il primo giorno del 2025, mercoledì 1 gennaio, segna la presenza di nuvole tra Liguria e Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Sardegna con il ritorno di deboli piogge.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 30 dicembre: tempo stabile da Nord a Sud con cielo sereno o poco nuvoloso. Nubi sulla Liguria centrale e temperature in calo nei valori massimi nelle regioni del Nord, mentre stabili altrove.

Martedì 31 dicembre, giorno di San Silvestro, ancora tempo stabile e temperature miti. Nelle prime ore del mattino si segnalano nebbie sul settore centro-orientale della pianura padano-veneta, nel Salento e nei settori interni tra Toscana e Lazio. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento in Sardegna e coste tirreniche con lo sviluppo di nebbia fitta nella notte sulle coste dell’alto Adriatico, nei settori interni tra Toscana, Umbria e alto Lazio, e in Salento. In calo le temperature con i valori che si avvicinano alla media del periodo.

Meteo, la tendenza dei primi giorni di Capodanno 2025

Il nuovo anno, il 2025, inizierà con un clima stabile, ma caratterizzato dalla presenza di inquinanti che faranno peggiorare la qualità dell'area nelle grandi città con la presenza di nebbie e nubi. Nella notte di San Silvestre nebbie fitte e dense in pianura Padana, ma successivamente anche in Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, sud della Sardegna e pianure del Nord. Nel resto del Paese bel tempo con cielo sereno. Stabili le temperature con valori superiori alla media del periodo con anomalie termiche anche nelle zone di montagna.

La seconda parte della prima settimana del 2025 delinea un iniziale indebolimento dell'alta pressione con il transito di nuove perturbazioni atlantiche nel cuore dell'Europa. Ancora incerti gli effetti sul nostro Paese anche se le attuali proiezioni non delineano un peggioramento delle condizioni climatiche.

Nella giornata di giovedì 2 gennaio 2025 nuvole nella Liguria centro-orientale e alta Toscana con il rischio di qualche debole pioggia. Nuvole anche su Umbria, Lazio, Campania e Sicilia mentre nel resto del Centro-Sud ancora bel tempo soleggiato. Venerdì 3 gennaio 2025 aumento della nuvolosità in Sicilia per la presenza di un sistema nuvoloso proveniente dal Nord Africa. Naturalmente per conferme e ulteriori dettagli vi invitiamo come sempre a seguirci.