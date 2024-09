Meteo, previsioni prossimi giorni: ancora tempo instabile?

Maltempo diffuso in Italia da Nord a Sud per il passaggio di una serie di perturbazioni protagoniste indiscusse di buona parte della settimana. Da venerdì 27 settembre è previsto il ritorno di un clima stabile e soleggiato. Le previsioni.

Maltempo al Nord e Sud Italia nella prima settimana dell’autunno

I primi giorni d'autunno sono nel segno del maltempo, ma anche della turbolenza e della dinamicità per il passaggio di una serie di perturbazioni atlantiche. La prima è arrivata lunedì per poi dirigersi verso i Balconi con un breve miglioramento del clima. La seconda, invece, è in arrivo tra oggi e domani, martedì 24 e mercoledì 25 settembre, è sarà responsabile di un peggioramento del tempo nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna.

Spazio poi alla terza perturbazione che interesserà principalmente le regioni del Nord da giovedì 26 settembre con fenomeni temporaleschi intensi e non si escludono nuove criticità per piogge abbondanti nei settori a nord del Po e all’estremo Nord-Est. Il Sud sarà coinvolto solo marginalmente dalla perturbazione, anzi è previsto il ritorno del caldo anomalo con un clima di fine estate e temperature che sfioreranno anche i 30°.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 24 settembre: piogge sin dalle prime ore del mattino all’estremo Nord-Est e al Sud peninsulare, mentre schiarite nel resto del paese. Durante la giornata cielo tra il poco nuvoloso e l’irregolarmente nuvoloso in buona parte d'Italia, anche se nelle regioni del Nord è previsto un aumento dell'instabilità climatica con il rischio di piogge e temporali su Piemonte, Lombardia e Triveneto.

In serata è atteso un peggioramento anche la nella Liguria centro-orientale, l’alta Toscana e l’ovest della Sardegna. Le temperature massime in aumento al Nord-Ovest, mentre al Sud picchi di anche 28-30°. Nella giornata di mercoledì 25 settembre è prevista una spiccata variabilità con alternanza di nuvole e schiarite più ampie all’estremo Sud e sulla Sicilia.

Non si escludono piogge e rovesci su Lombardia, estremo Nord-Est, regioni centrali e Campania, al mattino anche su Liguria di levante e Sardegna. Le temperature massime in aumento con valori che al Sud e Isole sono di stampo estivo.

La tendenza meteo dei prossimi giorni: che tempo farà?

Le previsioni meteo delineano da giovedì 26 settembre 2024 il passaggio di un flusso di tese correnti sud-occidentali che interesserà le regioni settentrionali. Piogge e rovesci nel settore ligure, specie il Levante, ma anche lungo il settore alpino e le vicine pianure con fenomeni anche abbondanti e localmente forti a ridosso delle Alpi centro-orientali. L'Emilia Romagna, colpita da una violenta alluvione, dovrebbe rimanere per lo più all’asciutto.

Al Sud, invece, bel tempo con sole e temperature in aumento complice l'arriva di aria calda che farà salire la colonnina di mercurio intorno ai 26-29° e picchi di anche 30°.

Nella giornata di venerdì 27 settembre la coda della perturbazione farà registrare nuovi fenomeni temporaleschi sul Triveneto e tra il Levante ligure e l’estremo Nord-Ovest della Toscana per poi interessare anche la Toscana, l’Umbria e, in forma più occasionale, anche il Lazio e il nord della Sardegna. Nelle regioni del Sud schiarite con temperature in rialzo con valori estivi intorno ai 28-30 gradi.

Ancora incerta l’evoluzione per il fine settimana anche se è previsto l'ingresso di aria sensibilmente più fresca nel Mediterraneo centrale determinerà un calo delle temperature. Da domenica 29 settembre previsti valori nella norma o anche leggermente sotto le medie stagionali. Come sempre per conferme e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.