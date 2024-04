Meteo prossimi giorni: temperature in rialzo e cielo sereno

Le previsioni meteo per i prossimi giorni sottolineano soprattutto la presenza di temperature in rialzo e preannunciano un cielo sereno su gran parte dell'Italia. Merito dell'alta pressione in rinforzo. Così come accadrà in mezza Europa si registreranno, anche in Italia, giornate all'insegna del caldo anomalo. Si segnala inoltre un altro carico di polvere sahariana in arrivo, pronta a colorare stranamente i cieli di giallo come già accaduto nei giorni scorsi.

Previsioni meteo prossimi giorni: sole e caldo

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni? Sole e caldo sull'Italia. Ci attendono giornate all'insegna dell'anticiclone in cui si registreranno temperature record per il periodo. Soprattutto nel weekend sarà il caldo a farla da padrone con temperature dall'aria più estiva che primaverile. Saranno infatti possibili picchi prossimi ai 30 gradi sulle nostre regioni meridionali e lo zero termico salirà verso i 4000 metri di quota.

La giornata di venerdì 5 aprile 2024 vedrà nubi sparse al Nord-Ovest e sulle Venezie. Vi sarà invece tempo più soleggiato in tutto il resto d’Italia, a parte il transito di qualche velatura. Al mattino, però, non è possibile escludere la possibilità di qualche piovasco sulla Liguria centrale oltre che banchi di nebbia fra bassa Toscana, Umbria e alto Lazio. Le temperature saranno inoltre in ulteriore leggero aumento con valori massimi in generale fra 18 e 23 gradi e punte di 24-25 gradi sulle isole maggiori.

Sabato 6 aprile 2024 la stabilità anticiclonica favorirà una prevalenza di sole. Qualche annuvolamento sparso in mattinata potrebbe interessare le pianure del Nord-Ovest e delle Venezie. Sul resto d'Italia avremo cieli sereni o al più poco nuvolosi per il transito di velature.

Domenica 7 aprile 2024 le schiarite saranno ampie soprattutto sul Sud peninsulare e in Sicilia. Al Nord-Ovest e nell’ovest della Sardegna il cielo potrà essere velato da nuvole alte che comunque lasceranno filtrare il sole. Al mattino, però, non è da escludere la possibile presenza di banchi di nubi molto basse associate a foschie dense o locali nebbie in successivo diradamento a Nord-Est.

Le temperature nel fine settimana aumenteranno verso picchi anche di 5-8 gradi sopra le medie stagionali. Un esempio? Le massime arriveranno fino ai 24-25 gradi al Nord, i 25-26 nel settore peninsulare, i 27-28 nelle Isole con punte prossime ai 30 sulla Sardegna occidentale per colpa dello Scirocco.

Le tendenze per la prossima settimana

Cosa accadrà da lunedì 8 aprile 2024? Le tendenze per la prossima settimana vedono tempo stabile e molto mite per la stagione. Secondo le attuali proiezioni, che andranno comunque verificate, l’anticiclone potrebbe parzialmente indebolirsi a iniziare dal suo margine occidentale tra la fine di martedì e mercoledì con l’avvicinarsi di un sistema nuvoloso responsabile di qualche precipitazione solo sull’estremo Nord-Ovest.