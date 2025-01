Meteo prossimi giorni: ancora temperature gelide sull'Italia?

Freddo e neve in Italia. La terza settimana di gennaio è ancora all'insegna di un clima gelido con temperature al di sotto della media e forti fenomeni temporaleschi nelle regioni del Sud. Scuole chiuse in diversi comuni per fronteggiare una serie di disagi causati dalla forte ondata di gelo e maltempo. Le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, freddo e gelo in Italia: maltempo e neve da Nord a Sud

Clima gelido ed invernale lungo tutto lo stivale. L'Italia è nella morsa del freddo e del maltempo: piogge e temporali, anche intensi nelle regioni del Sud, mentre al Nord bel tempo, ma con temperature sotto lo zero. Gli effetti dell'ultima perturbazioni stanno per allontanarsi dal nostro Paese dove si profila un miglioramento del tempo, anche se avrà durata breve visto che nella giornata di venerdì 17 gennaio 2025 è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione che riporterà maltempo ancora al Sud. Non solo, nel weekend piogge e neve nelle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord ancora clima asciutto con sole.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 14 gennaio: bel tempo con sole al Nord, Toscana e Lazio, mentre nuvoloso nel resto del paese. Piogge e temporali in Puglia, Basilicata, Campania e Sardegna, ma anche nevicate sulle zone appenniniche oltre 800-1000 metri e sui rilievi della Sicilia al di sopra di 1200-1300 metri. Le temperature massime stabili con valori al di sotto della norma.

Nella giornata di mercoledì 15 gennaio bel tempo soleggiato al Centro-Nord, mentre nuvolosità nel resto del paese. Al Sud piogge e temporali con fenomeni intensi in Sicilia. In calo ancora le temperature minime al Sud con un lieve rialzo nelle regioni del Nord.

La tendenza meteo della seconda parte della settimana in Italia

Che tempo farà in vista del weekend? L'alta pressione presente sull’Europa centrale tenderà ad allungarsi verso i Balcani andando così a smorzare il flusso delle correnti fredde dirette anche verso l’Italia favorendo un clima leggermente più stabile nelle regioni del Centro-Nord. L'estremo Sud, invece, sarà ancora dominato da una fase depressionaria con il rischio di piogge e temporali. In vista del fine settimana è previsto un lieve aumento delle temperature, in particolare nelle regioni del Nord.

Nella giornata di giovedì 16 gennaio ancora nuvole in Calabria, Sicilia e Sardegna con il rischio di piogge, cielo sereno nel resto del Paese. Da venerdì 17 gennaio un nuovo peggioramento è previsto al Sud per il passaggio di una nuova perturbazione che si farà sentire principalmente in Calabria, Sicilia e Sardegna con fenomeni temporaleschi diffusi ed abbondanti.

Il maltempo non risparmierà nemmeno la Campania e la Calabria, mentre nuvole nel resto del Sud, ma anche zone interne montuose del Centro e nel basso Lazio. Schiarite nelle regioni del Nord. Dal punto di vista termico le temperature minime in lieve aumento al Centro-Sud, mentre valori ancora intorno e sotto lo zero al Nord. Per il weekend si delinea ancora un clima instabile con il rischio di piogge e temporali al Sud. Come sempre per maggiori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.