Meteo prossimi giorni: situazione immutata, caldo in aumento da Nord a Sud

Cosa dicono le previsioni meteo per i prossimi giorni, ovvero quale scenario viene descritto? Si prospetta una settimana (quella che inizia oggi, lunedì 15 luglio 2024) con condizioni meteo immutate sull’Italia dove il sole e il caldo la faranno da padrone. Ci attendono giorni roventi in cui le temperature sono destinate ad aumentare. Ci si avvia, infatti, verso il periodo statisticamente più caldo dell’anno, in cui vivremo le conseguenze di un’ondata di calore di rilevante portata, per intensità, estensione geografica e durata.

Meteo prossimi giorni: caldo e sole, le previsioni

Dopo una leggera flessione delle temperature al Nord, ci attendono giorni, secondo le previsioni meteo, in cui vi sarà una rapida ripresa della canicola anche sulle regioni settentrionali.

L’anticiclone africano è destinato a gonfiarsi ulteriormente sull’area mediterranea e sulla Penisola balcanica. Oggi, lunedì 15 luglio, però, la coda di una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale lambirà la regione alpina, senza dover comportare grossi cambiamenti per quanto riguarda il Nord d'Italia.

Sole e caldo continueranno ad essere protagonisti in questa seconda metà di luglio da Nord a Sud e a partire da mercoledì, si raggiungerà diffusamente la soglia dei 36-37 gradi. Al Centro-Sud i termometri potrebbero arrivare toccare e superare i 41-42 gradi nelle aree interne. Il grande caldo non lascerà tranquilli nemmeno nelle ore notturne quando nei centri urbano si continueranno a registrare 25-26 gradi.

Le previsioni del tempo dal 15 al 20 luglio 2024

Oggi, 15 luglio, ci attendono cieli sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud. Nel pomeriggio e in serata si avrà nuvolosità su: Alpi occidentali, Valle d’Aosta, Ossola e Alto Adige. Vi potranno essere anche alcuni rovesci o isolati temporali più diffusi tra Piemonte e Valle d’Aosta. Le temperature si attesteranno sui: 35-36 gradi al Nord, tra 31 e 39 gradi al Centro-Sud, con picchi di 40-41 gradi nelle aree interne.

Martedì 16 luglio avremo ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Il clima sarà piuttosto caldo e afoso con temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento con valori massimi tra i 32 e i 37 gradi al Nord, tra i 33 e i 39 gradi al Centro e in Sardegna, tra i 35 e i 41 gradi al Sud e in Sicilia.

Per tutta la prossima settima il caldo insisterà sull’Italia. Al Nord l’apice del caldo è previsto tra giovedì e sabato quando sperimenteremo giornate molto calde e afose con diffuse punte oltre i 35 gradi in Pianura Padana. Per il Centro-Sud la fase più calda continuerà anche nella seconda parte della settimana, poi tra domenica e lunedì le temperature potrebbero calare più sensibilmente al Centro e in Sardegna per l’arrivo di aria un po’ più fresca con le temperature che si riporteranno vicine alle medie stagionali.

Nelle regioni meridionali l’attenuazione del caldo sarà più graduale e le temperature potrebbero mantenersi oltre la media anche oltre il weekend.

Maggiore incertezza sull’evoluzione per il Nord, ma lo scenario più probabile vede al momento un calo termico e quindi la tregua dal caldo intenso a cavallo del prossimo fine settimana.

Il tempo resterà stabile e soleggiato per tutta la settimana senza il transito di perturbazioni. Solo sui settori alpini potrebbe di tanto in tanto formarsi qualche annuvolamento pomeridiano con la possibilità di brevi rovesci. Si tratta però di una tendenza meteo che vede ancora ampi margini di incertezza.