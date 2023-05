Meteo prossimi giorni: quando finiscono le piogge? Le previsioni

Cosa dicono le ultime previsioni meteo per i prossimi giorni? Quando termina la pioggia visti gli enormi danni che l'ultima ondata di maltempo ha provocato in diverse zone d'Italia e soprattutto in Emilia Romagna (ma anche in Sicilia)? Ecco tutte le ultime news. Si attende un miglioramenti a partire da Nord grazie a una graduale estensione dell'anticiclone.

Previsioni meteo prossimi giorni: miglioramento al Nord

Le ultime previsioni meteo ci preannunciano che l’intensa perturbazione che ha investito gran parte dell’Italia farà permanere condizioni di instabilità al Centro-Sud e nelle Isole ancora per le prossime ore mentre il tempo andrà migliorando in tutte le regioni settentrionali, compresa l’Emilia Romagna.

Nella giornata di giovedì 4 maggio la perturbazione che ha provocato piogge incessanti per oltre 48 ore in diverse zone d'Italia si allontanerà verso i Balcani e l’alta pressione riporterà un tempo in prevalenza stabile e soleggiato specialmente al Centro-Nord.

L'alta pressione a quanto pare resisterà anche durante il primo weekend di maggio, con condizioni meteo stabili in gran parte del Paese. Da sabato, però, alcune perturbazioni in transito sull'Europa centrale potrebbero lambire le nostre regioni settentrionali. Nello specifico giovedì avremo tempo più stabile, con prevalenza di cieli poco nuvolosi soprattutto sul Centro-Nord. Nuvolosità a tratti più compatta al Sud e in Sicilia, con residui episodi di instabilità tra:

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia orientale

Venerdì 5 maggio l'alta pressione si consoliderà con più decisione su tutto il Paese, impedendo l'arrivo di nuove piogge. Nella seconda parte della giornata, però, una perturbazione in transito sull'Europa centrale riuscirà a lambire le nostre regioni settentrionali, determinando un aumento dell'instabilità sulle alpine.

Le tendenze meteo per il fine settimana

Che tempo farà nel fine settimana? Sarà a quanto pare l'alta pressione a farla da pardone. Occorre però controllare le previsioni meteo nei prossimi giorni per avere una conferma. Per ora sappiamo che sabato potremo avere maggiore instabilità sulle Alpi centro-orientali e all'estremo Nord-Est. Domenica, invece, il quadro meteorologico presenta vari margini di incertezza. Occorre pertanto attendere per sapere meglio che tempo farà.