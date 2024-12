Meteo prossimi giorni: arriva la prima perturbazione del mese?

Torna il maltempo in Italia con l'arrivo della prima perturbazione del mese di dicembre 2024. Piogge e temporali, in particolare nelle regioni del Centro-Sud, ma anche neve e temperature in calo. La stagione invernale sembra davvero arrivata.

Meteo, piogge e temporali in Italia nei primi giorni di dicembre

La prima perturbazione di dicembre è in arrivo tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre con piogge e rovesci che insisteranno soprattutto sulle regioni del Centro-Sud con temporali sparsi, ma anche neve sulle zone appenniniche. Al Nord poche piogge e nevicate, mentre il freddo invernale si farà sentire lungo tutto lo stivale.

Il passaggio della perturbazione n.1 di dicembre, infatti, sarà accompagnato da una massa d'aria fredda che farà calare le temperature nelle regioni del Nord con valori nella media del periodo. La situazione dovrebbe migliorare da venerdì 6 dicembre anche se la tregua non durerà tanto, visto che nel weekend dell'Immacolata è previsto il passaggio di una seconda perturbazione che riporterà piogge e temporali su gran parte del Paese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 3 dicembre: bel tempo con sole nelle regioni di Nord-Ovest, mentre alternanza di sole e nuvole nel resto del Paese. Non si escludono piogge e rovesci, anche se di debole intensità, in Emilia, regioni del Centro Italia, Campania, Calabria Tirrenica e nord della Sicilia.

Torna anche la neve oltre 1000-1200 metri sulle Alpi Orientali. Le temperature massime in calo al Nord e Toscana. Nella giornata di mercoledì 4 dicembre ancora bel tempo al Nord, regioni tirreniche e Sicilia, mentre nuvole con il rischio di piogge sulle Marche, Abruzzo, Molise. Puglia Basilicata, Calabria tirrenica e nord della Sardegna. Stabili le temperature con valori di stampo invernale.

Meteo, che tempo farà in vista del weekend dell'Immacolata?

Da giovedì 5 dicembre un’area di bassa pressione si intensifica sui Mediterraneo meridionale favorendo un rialzo della pressione nelle regioni del Nord Italia. Al Centro-Sud, invece, ancora piogge e temporali che insisteranno in Puglia, Molise e Calabria. Nella giornata di venerdì 6 dicembre è previsto un miglioramento del clima con il ritorno del sole in buona parte del Paese, mentre non si escludono delle nuvole in Liguria e Sardegna occidentale con il rischio di deboli piogge o pioviggini.

Tutto cambia nel weekend dell'Immacolata, sabato 7 e domenica 8 dicembre, con l'arrivo della seconda perturbazione di dicembre che riporterà il maltempo lungo tutto lo stivale. Le previsioni delineano a fine giornata di sabato 7 dicembre un intenso fronte freddo proveniente dall’Europa settentrionale diretto verso le regioni del Centro-Sud dove ci sarà un sensibile crollo delle temperature. Anche al Centro-Nord la tendenza delinea piogge e freddo nella notte tra sabato 7 e domenica 8.