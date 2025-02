Meteo prossimi giorni: le previsioni per la fine del mese di febbraio 2025

La fine di febbraio è all'insegna del maltempo con piogge e temporali in Italia. Tra le zone più colpite ci sono le regioni del Centro-Nord, ma dalla prossima settimana il maltempo interesserà buona parte del Paese. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, che tempo farà nel weekend?

La perturbazione numero 6 del mese di febbraio è attiva nell'ultimo weekend del mese con una debole fase di maltempo nelle regioni del Centro-Nord, ma nonostante ciò l’alta pressione non abbandonerà il nostro Paese con temperature sopra la media nelle regioni del Sud con valori, complici i tiepidi venti meridionali, ben superiori alla norma.

Dalla prossima settimana è previsto un peggioramento del clima complice l'arrivo di una nuova perturbazione, di gran lunga più intensa che riporterà piogge e rovesci un po' ovunque, ma anche un calo delle temperature che si assesteranno su valori nella media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 22 febbraio: nuvole e deboli piogge nelle zone di Nord-Ovest e Toscana, mentre alternanza di sole annuvolamenti in Umbria, Marche, Calabria Meridionale e Isole Maggiori con il rischio di piogge deboli e isolate in Sicilia. Bel tempo nel resto del Paese. In calo le temperature massime al Nord-Ovest, stabili nel resto d'Italia.

Nella giornata di domenica 23 febbraio nuvole in buona parte delle zone di Nord-Ovest: dall'Emilia alla Toscana, dall'Umbria al Lazio, mentre sole al Sud. Non si escludono piogge seppur deboli in Liguria e Marche. In crescita le temperature con le massime leggermente superiori alla media.

Meteo, la tendenza per la prossima settimana

L'inizio della prossima settimana delinea un'indebolimento dell'alta pressione che lascerà spazio ad un flusso di correnti occidentali verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Nuvole in gran parte del Paese sin da lunedì 24 febbraio con schiarite nel sud della Calabria e nelle Isole maggiori. Piogge e temporali un po' ovunque: Toscana, Umbria, Lazio, Liguria, Emilia Romagna, ma anche Campania, Calabria e Puglia. In aumento le temperature al Nord e al Sud, mentre le massime in calo al Centro.

Da martedì 25 febbraio schiarite in Sicilia e ancora nuvole nel resto del Paese con il rischio di piogge e temporali legati al passaggio di una nuova perturbazioni che interesserà le zone del Nord-Ovest e Nord-Est con fenomeni più diffusi e localmente moderati in Valle d’Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Le temperature minime in calo ovunque.

Da mercoledì 26 febbraio la perturbazione andrà a coinvolgere anche il resto d’Italia con un peggioramento diffuso e più marcato del maltempo da Nord a Sud. Non solo, in arrivo anche una massa d'aria più fredda con un conseguente calo delle temperature con i valori nella media per il periodo. Nella giornata di giovedì 27 febbraio è previsto un miglioramente grazie all'allontanamento della perturbazione verso Est. Come sempre per una conferma sull’evoluzione vi invitiamo a seguirci per maggiori dettagli nei prossimi giorni.