Meteo prossimi giorni: nuvole e temperature in aumento?

Stanno crollando le temperature in Italia anche di 10° per l'arrivo di una massa d’aria artico-continentale che ha investito l’Europa settentrionale e orientale e che sta interessando anche l'Italia. In particolare nelle regioni del Nord ed adriatiche si registra un brusco calo nei valori anche di giorni con 3-6 gradi al di sotto della norma.

Meteo, ondata di gelo al Nord e clima mite al Sud

Freddo e temperature invernali nelle regioni del Nord Italia, mentre al Sud persiste un clima mite ma solo per qualche giorno. In vista del weekend è prevista una attenuazione del freddo con il ripristino di condizioni climatiche stabili grazie al dominio dell'alta pressione che dovrà fare i conti con una alternanza di nuvole e piogge deboli complice il passaggio della perturbazione n.6 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di mercoledì 19 febbraio: cielo poco nuvoloso all’estremo Nord-Est, in Sardegna e Sicilia occidentale. Nel resto del Paese nuvolosità estesa con il rischio di piogge isolate nel Lazio e sulla Sicilia orientale. Le temperature massime sono in calo al Nord.

Le regioni adriatiche registrano valori al di sotto della media, mentre restano stabili al Sud. Nella giornata di giovedì 20 febbraio al Nord bel tempo con sole, mentre nel resto d'Italia nuvole sparse con possibili schiarite in Toscana e Sardegna. Non si esclude il rischio di isolate piogge su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Ancora in calo le temperature minime al Nord, mentre in controtendenza le massime con un rialzo al Sud e Isole.

Meteo, che tempo farà nel fine settimana?

La tendenza meteo per l'ultimo weekend di febbraio delinea l'assenza di piogge importanti in Italia con condizioni meteo per lo più stabili anche se le giornate si profilano nuvoloso. Non solo, la massa d'aria fredda che ha causato un brusco calo delle temperature negli ultimi giorni è destinata a cessare lasciando spazio ad un clima mite e soleggiato lungo tutto lo stivale. Nell’ultima parte della settimana, infatti, è previsto un rialzo delle temperature con valori anche al di sopra della media stagionale in alcune zone.

Venerdì 21 febbraio bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale, ad eccezione di nuvole su Sicilia, Sardegna e Calabria, ma senza piogge. Stabili le temperature al Sud, mentre in crescita al Centro-Nord. Sabato 22 febbraio nuvolosità in aumento in Toscana, regioni di Nord-Ovest e Sicilia. Non si esclude qualche debole pioggia tra la Liguria e la Toscana. Le previsioni meteo delineano anche per domenica 23 febbraio l’influsso dell’alta pressione con condizioni meteo stabili e un clima asciutto.