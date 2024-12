Meteo prossimi giorni: maltempo sull'Italia anche a Natale, i dettagli

Le previsioni meteo per i prossimi giorni preannunciano nuovo maltempo sull'Italia, anche per Natale. Cosa accadrà? Oggi, sabato 21 dicembre, avremo un miglioramento del tempo, ma già da domani arriverà una nuova perturbazione che interesserà in primis le Alpi e poi il Centro-Sud. La settimana di Natale trascorrerà dunque con freddo e temperature sotto la media stagionale, ma anche con precipitazioni a carattere nevoso. Ecco tutti i dettagli.

Meteo prossimi giorni: breve miglioramento e poi torna il maltempo

Secondo le previsioni meteo per i prossimi giorni, dopo il breve miglioramento di oggi, avremo ancora maltempo sull'Italia. In questa giornata il tempo andrà via via migliorando grazie all’allontanamento verso la Grecia dell’intensa perturbazione che ha attraversato l’Italia nelle ultime ore. Pertanto i forti venti tenderanno ad attenuarsi, seppur parzialmente, lasciando spazio a una situazione più tranquilla. Nonostante ciò avremo un generale calo termico causato dalla massa d’aria fredda sopraggiunta al seguito del sistema nuvoloso.

Un' altra perturbazione, la numero sei del mese di dicembre, farà capolino sull’Italia domenica 22 dicembre. Si potranno verificare fenomeni più intensi e diffusi entro fine giornata sulle Alpi e al Centro-Sud. La perturbazione sarà destinata a insistere fino a Natale sul medio Adriatico e al Meridione con anche una forte ventilazione settentrionale. Il clima sarà decisamente invernale con temperature anche sotto la media, specie al Centro-Sud. Grazie a queste condizioni climatiche saranno possibili delle nevicate fino a quote basse sui rilievi appenninici, mentre nel resto d’Italia il periodo natalizio sarà caratterizzato da tempo stabile e asciutto.

Le previsioni nel dettaglio

Il weekend prende il via oggi, secondo le previsioni meteo, con un sabato in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulle Isole, ma con poche precipitazioni concentrate soprattutto su coste abruzzesi, Puglia, bassa Calabria e Sicilia settentrionale, in graduale esaurimento.

Domenica, invece, al mattino avremo ampie schiarite sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e in Sicilia. Il cielo sarà nuvoloso altrove con isolate piogge sull’ovest della Sardegna e nevicate oltre 1200 metri sulle Alpi occidentali. Vi potranno essere nebbie in diradamento fra basso Veneto e Polesine. Nel pomeriggio resistono le schiarite fra basso Adriatico e Ionio mentre vi saranno prevalenza di nuvole altrove con precipitazioni sparse su Alpi, Nord-Est, regioni centrali tirreniche, Marche, Campania e Sardegna. Neve oltre 600-1200 metri nel settore alpino.

La settimana di Natale si aprirà con una nuova perturbazione pronta a muoversi velocemente verso sud-est per coinvolgere le regioni centrali adriatiche e quelle meridionali. Saranno possibili rovesci temporaleschi lungo il basso versante tirrenico, mentre sull'Appennino tra Abruzzo e Basilicata la quota neve oscillerà tra 500 e 800 metri. Neve anche intorno a 800-1000 metri sui rilievi di Calabria e Sicilia settentrionale.

Un fronte freddo, associato ad una massa d’aria di origine artico-marittima, si riverserà sul Mediterraneo centro-orientale e in parte anche sull’Italia tra il 23 e il 25 dicembre attraverso una impetuosa corrente settentrionale. In questo modo nel corso di lunedì 23 dicembre assisteremo di nuovo ad un marco rinforzo del vento, con raffiche fino a tempestose tra Sardegna e Sicilia e sul mare Adriatico centro-meridionale.

La Vigilia e il giorno di Natale saranno all’insegna del freddo soprattutto nelle regioni centro-meridionali adriatiche e all’estremo Sud dove, oltre al freddo intenso, accentuato dal vento da nord, è attesa anche la neve. In questi due giorni di festa potrà nevicare diffusamente tra il sud delle Marche, l’Abruzzo, il Molise e l’Irpinia fin verso i 300-400 metri (localmente anche più in basso). Nel corso della notte di Natale la neve dovrebbe coinvolgere maggiormente anche la Basilicata, il nord della Calabria fino a quote molto basse e la Sicilia settentrionale fin verso 600 metri circa.

Dove cadrà la neve? Sembra dunque profilarsi un bianco Natale per città come L’Aquila, Campobasso, Potenza ma non si esclude che i fiocchi bianchi si vedano scendere anche a Macerata, Teramo, Isernia, Avellino e Matera.