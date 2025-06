Meteo, domenica 8 giugno tempo soleggiato e caldo

La prima settimana di giugno si chiude con l’alta pressione nord africana ben salda sul Mediterraneo centro-occidentale dove insisterà anche la prossima settimana. Sul nostro Paese, nei prossimi giorni, non arriveranno perturbazioni, il tempo pertanto sarà stabile e soleggiato da nord a sud. Una residua instabilità interesserà domenica 8 giugno le regioni alpine del Nord-Est ancora lambite da un fronte atlantico in transito sull’Europa centrale ma in movimento verso l’est europeo.

Sul fronte temperature, il caldo è intenso in queste ore al Sud e nelle due Isole maggiori con il termometro che ha ormai toccato e superato la soglia dei 35 gradi nelle aree interne lontano dall’influenza del mare; caldo moderato invece al Centro, in Emilia Romagna e Veneto con massime intorno ai 30 gradi e punte di 32-33.

Ad inizio settimana le temperature avranno una leggera flessione nelle regioni meridionali, in Sardegna e Sicilia: un po’ in tutto il Centro-Sud il caldo sarà uniforme con massime oltre la norma e intorno ai 30 gradi con punte in generale non oltre i 35. Fino a martedì il caldo al Nord resterà su livelli vicini alla norma o solo poco oltre ma da metà settimana aumenterà portandosi su livello del Centro-Sud.

Previsioni meteo per domenica 8 giugno

Sulle Venezie, in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle Isole tempo stabile e soleggiato. Nel resto del Nord cielo inizialmente anche nuvoloso su Liguria di levante, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli con locali rovesci sui settori alpini e prealpini; nel pomeriggio nubi in attenuazione, salvo ancora rovesci o temporali tra Prealpi orientali del Veneto e Friuli dove potrebbero insistere anche in serata.

Caldo in ulteriore intensificazione al Sud e Sicilia con punte massime fino a 37-38 gradi. Temperature in aumento anche al Nord-Ovest, in calo sulla Sardegna occidentale. Al Centro-Nord valori in generale intorno ai 30 gradi con punte di 32-33. Venti in rinforzo fino a forti di Libeccio nel Mar Ligure; un po’ di Maestrale in arrivo in Sardegna.

Previsioni meteo per lunedì 9 giugno

Tempo ben soleggiato con un cielo in prevalenza sereno al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e al Centro-Sud. Al mattino un po’ di nuvolosità ma in graduale o parziale attenuazione tra Lombardia orientale e Triveneto. Il rischio di qualche pioggia sarà molto basso, anche sui settori alpini e di pomeriggio.

Temperature stazionarie o in lieve calo. Caldo in leggera attenuazione anche al Sud e Sicilia ma con valori comunque vicini ai 35 gradi. Venti deboli orientali in Val Padana, settentrionali al Centro-Sud, fino a moderati di Maestrale nel Mare di Sardegna che sarà mosso; mari da poco mossi a localmente un po’ mossi altrove.