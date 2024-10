Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: maltempo in arrivo

La perturbazione n. 8 di ottobre continua ad insistere in Italia con un'ondata di maltempo da Nord a Sud. Nei prossimi giorni è previsto un peggioramento del tempo nelle regioni del Centro, ma anche al Nord con criticità importanti in Emilia Romagna e Sardegna. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, maltempo in Italia: nuovo peggioramento in arrivo

Non si placa l'ondata di maltempo che da giorni sta interessando l'Italia. Nelle prossime 24/36 ore, infatti, è previsto un peggioramento del clima per lo spostamento del vortice di bassa pressione all’estremo Sud con piogge e temporali, anche abbondanti, nelle regioni del Sud e Sardegna. Non solo, tra la notte di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre il maltempo torna insistente anche in Emilia Romagna e nel Nord, anche se le precipitazioni saranno di debole intensità.

Ma entriamo nei dettagli con martedì 22 ottobre: nuvole nelle prime ore del mattino su Lombardia, Emilia Romagna e Marche con il rischio di piogge, seppur deboli, in Umbria, Lazio e Sardegna. Nelle prime ore del pomeriggio aumenta l'instabilità nelle regioni del Centro-Sud con fenomeni temporaleschi in Sardegna e qualche temporale tra bassa Toscana e Lazio. Stabili le temperature con le massime poco più alte della media.

Mercoledì 23 ottobre ancora cielo nuvolo al Nord con il rischio di temporali lungo tutto lo stivale. Torna il maltempo anche in Emilia Romagna, alto Veneto e Appennino emiliano. Clima instabile nel resto del Paese con il rischio di fenomeni temporaleschi intensi sulla Toscana e nell’Appennino meridionale. Le temperature massime in lieve calo al Centro-Nord.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Ancora incerta la tendenza meteo per seconda parte della settimana. L'attuale tendenza delinea fino a venerdì 25 ottobre un clima instabile e perturbato nelle regioni del Centro Nord con il rischio di piogge e temporali anche intense. Al Sud previsto un miglioramento con il ripristino di condizioni climatiche stabili e soleggiate per la presenza di un’area di alta pressione che farà risalire le temperature con valori intorno ai 25 gradi.

Anche nelle regioni del Centro Nord, nonostante la nuova ondata di piogge e maltempo, il clima si manterrà mite con temperature in aumento rispetto ai valori del periodo. Per il weekend è previsto il ritorno di piogge nelle regioni di Nord Ovest e Sardegna, mentre nel resto d’Italia la situazione sarà più tranquilla. Come sempre continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.