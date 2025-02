Meteo prossimi giorni: ondata di freddo e gelo sull’Italia?

L'Italia si prepara a vivere una settimana climaticamente tranquilla con tempo stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale complice il rinforzo dell'alta pressione che garantirà l'assenza di piogge. Attenzione: il clima sarà di stampo invernale con freddo gelido nelle regioni del Nord e il rischio di gelate. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, stop alle piogge in Italia con l'alta pressione

Clima stabile e sereno in Italia grazie alla presenza dell’alta pressione presente su buona parte del continente e in grado di proteggere l’Italia dall'arrivo di perturbazioni atlantiche. Per i prossimi giorni le previsioni delineano un clima soleggiato con assenza di piogge e temporali, ma con giornate nuvolose.

Dal punto di vista delle temperature l'Italia sarà divisa: una parte sarà interessata da una massa di aria gelida presente sull’Europa orientale, mentre un'altra farà i conti con massa più mite in risalita verso l’Europa occidentale. Temperature di stampo invernale al Nord e lungo il versante adriatico con valori nella norma o al di sotto.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 18 febbraio: nuvole in buona parte del paese dalla Calabria alla Sicilia, ma anche in Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e Lazio. Schiarite nel resto del Paese con alternanza di sole e nuvole. Non si escludono banchi di nebbia nelle prime ore del mattino e il rischio di deboli gelate nelle zone interne del Centro. Stabili le temperature con valori compresi tra i 7-10° al Nord e tra i 15-16° al Sud e Isole. Mercoledì 19 febbraio bel tempo nel Triveneto e Puglia meridionale, mentre nuvolo nel resto d’Italia con il rischio di isolate e deboli piogge su Lazio e Sicilia. Stabili le temperature con valori invernali nelle regioni settentrionali.

Meteo, la tendenza meteo per l'ultimo weekend di febbraio

Che tempo farà durante la settimana? La tendenza meteo delinea da giovedì 20 febbraio una attenuazione della massa d'aria fredda con un graduale aumento delle temperature al Centro-Nord. Alternanza di nuvole e schiarite nelle regioni di Nord-Ovest, ma anche Sardegna, estremo Sud e Sicilia dove non si escludono nelle primissime ore del mattino piogge isolate.

La parte finale della settimana, per intenderci l'ultimo weekend di febbraio, è nel segno dell'alta pressione con tempo stabile lungo tutto lo stivale senza piogge di rilievo anche se non si escludono annuvolamenti in Sicilia, Sardegna, Toscana, Liguria e Lazio. Sabato 22 febbraio torna il maltempo ma solo nel settore del Levante ligure in un contesto climatico di tempo poco perturbato e con temperature nella media.