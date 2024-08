Meteo prossimi giorni: da metà settimana ritornano sole e caldo

Le previsioni meteo per i prossimi giorni annunciano una tregua dal maltempo e il ritorno del sole e del caldo su tutta Italia. Il merito è da attribuire all'anticiclone delle Azzorre. Sarà lui il protagonista della seconda parte della settimana. Nel mentre, però, la perturbazione atlantica che si sta abbattendo sul nostro Paese ci ha liberato dall'afa e dalle temperature record di questa settimana, ma i nubifragi, la grandine ed il vento forte hanno causato e stanno causando anche ingenti danni. Cosa ci attende nei prossimi giorni? Ecco tutti i dettagli.

Meteo prossimi giorni, da mercoledì torna l'alta pressione sull'Italia

La settimana dal 19 al 25 agosto 2024 è iniziata all'insegna del maltempo. Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci preannunciano però che da mercoledì tonerà l'altra pressione su tutto il nostro Paese.

Per ora la perturbazione numero 4 del mese di agosto sta insistendo sulla nostra Penisola. Questo lunedì sarà all'insegna dall’instabilità, con numerosi temporali che bagneranno gran parte dell’Italia nel corso del giorno, risparmiando parzialmente solo il Nord-Ovest. Non si escludono, pertanto, soprattutto nelle prossime ore, anche la possibilità di temporali localmente intensi, e quindi il rischio di nubifragi, grandinate e forti raffiche di vento. Per la gioia di molti, però, l’aria relativamente fresca al seguito della perturbazione ha messo fine alla lunga ondata di caldo intenso. Tra oggi e domani le temperature caleranno ulteriormente soprattutto al Sud così che proprio entro domani potremo registrare valori inferiori anche di 10 – 15 gradi rispetto a quanto osservato prima di Ferragosto.

Nella giornata di martedì 20 agosto il maltempo sarà in graduale allontanamento e da mercoledì 21 agosto si profila poi una prevalenza di tempo stabile con le temperature che torneranno a salire, ma senza toccare picchi eccessivi come avvenuto in precedenza.

Le previsioni giorno per giorno: dal maltempo al ritorno del sole e del caldo

Nello specifico avremo, per la giornata di martedì 20 agosto 2023, tempo stabile e soleggiato per tutto il giorno al Nord-Ovest. Graduali schiarite tra:

Bassa Toscana

Lazio

Alta Campania

Sulle restanti regioni italiane insisteranno residue condizioni di instabilità. Sono pertanto previsti rovesci o temporali su: Triveneto, Emilia orientale, Romagna, alta Toscana, Umbria e Marche, al Sud, sulla Sicilia settentrionale e orientale.

Da mercoledì 21 le condizioni meteo torneranno ad essere più stabili e calde grazie all'arrivo dell'Anticiclone delle Azzorre. Le temperature saranno in nuovo aumento verso valori gradualmente sopra la norma, ma senza raggiungere i picchi dell'ultima ondata di caldo. In giornata sarà possibile ancora un po' di nuvolosità al Sud e sulle regioni del versante Adriatico, ma probabilmente senza piogge significative.

Da giovedì 22 agosto la stabilità atmosferica tornerà a prevalere in gran parte del nostro Paese. Le temperature torneranno ad aumentare, riportandosi gradualmente al di sopra della norma.