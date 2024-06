Meteo prossimi giorni: arriva il caldo sull'Italia?

Il clima è rimasto instabile e variabile nelle regioni del Nord colpite da piogge torrenziali e nubifragi che hanno interessato solo marginalmente le regioni del Centro Italia. Da metà settimana arriva finalmente la rimonta anticiclonica con l'arrivo del sole e del caldo. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo: dopo le piogge arriva il rinforzo dell'alta pressione in Italia?

La prima settimana di giugno si apre con una circolazione di bassa pressione sull’Italia. Ancora clima instabile con il rischio di piogge e temporali sui settori di montagna, Pianura Padana e lungo le coste. Anche nella giornata di martedì 4 giugno è previsto un impulso instabile nelle regioni del Nord alle prese con nuove piogge e temporali che solo marginalmente raggiungeranno anche il Centro.



Da mercoledì 5 giugno è previsto il rinforzo dell'alta pressione in arrivo dal Nord Africa accompagnato da una massa d'aria più calda di origine sub-tropicale che porterà il primo caldo con un aumento considerevole delle temperature. Il clima si farà (finalmente) estivo con la colonnina di mercurio che salirà intorno ai 30 gradi al Nord e valori ancora più alti al Centro-Sud con picchi di anche 35° in Sardegna.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 3 giugno: schiarite tra tra il basso Piemonte e la Liguria, sul settore del medio basso tirrenico e Isole. Nuvole nel resto del paese con il rischio di piogge e rovesci in Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e medio Adriatico. Nel pomeriggio ancora clima instabile con il rischio di fenomeni temporaleschi brevi ed isolati sul Friuli Venezia Giulia, lungo le Alpi, le Prealpi del Nord-est e l’Appennino centro-settentrionale. Le temperature ancora al di sotto della media del periodo. Nella giornata di martedì 4 giugno alternanza di sole e nuvole. Al Nord ancora maltempo con possibili piogge tra Piemonte, Lombardia, Emilia e Venezie. Bel tempo con sole lungo le coste liguri e al Centro-Sud. In aumento le temperature al Centro-Nord con valori in linea con il periodo.

Meteo, arriva l'estate sull'Italia?

Tutto cambia da mercoledì 5 giugno con un cambio della circolazione atmosferica. L'alta pressione in arrivo dal Nord Africa si estenderà gradualmente su tutte le regioni portando ovunque un clima estivo e caldo. Bel tempo con sole da Nord a Sud, qualche nube sul Nord-Ovest, in Sicilia e sulla Calabria, ma senza piogge di rilievo. Nella giornata di giovedì 6 giugno cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni centro-meridionali, mentre soleggiato al Nord. Non si esclude il rischio di qualche pioggia nel pomeriggio sulle Alpi orientali.

In Italia il clima si farà estivo con temperature in aumento. Le previsioni meteo delineano anche per il weekend dell'8 e 9 giugno bel tempo con sole e temperature in salita. Un possibile peggioramento è previsto nella giornata di domenica 9 giugno, ma solo sul Nord-Ovest. Naturalmente per chiarimenti e ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti.