Meteo prossimi giorni: tra caldo e temporali, ecco cosa ci attende

Caldo e piogge in Italia. Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano un'Italia spaccata in due: al Centro-Sud l'anticiclone africano ha raggiunto il suo apice con temperature bollenti e oltre i 45°, mentre nelle regioni del Nord torna il maltempo. Ecco cosa ci aspetta.

Meteo: caldo africano al Centro-Sud, maltempo al Nord

La seconda ondata di calore dell'estate 2023 portata dall'anticiclone africano ha raggiunto il suo picco in questi giorni. Caldo e temperature da record al Centro-Sud con picchi di oltre 40° in Sardegna e Roma che il Times ha definito "città infernale". Poco cambia nei prossimi giorni con le temperature che resteranno molto alte al Centro-Sud e Isole per il perdurare di una massa d'aria rovente proveniente dal deserto del Sahara associata all'alta pressione. Al Nord, invece, l'anticiclone comincerà ad indebolirsi con l’afflusso di correnti più instabili che permetteranno una lieve attenuazione del caldo. Non solo, torna il maltempo con piogge e rovesci, anche di forte intensità e con il rischio di grandinate e forti raffiche di vento. Attenzione: si tratta solo di una tregua momentanea al Nord visto che dall'inizio della prossima settimana la massa d’aria bollente tornerà ad espandersi con decisione verso tutte le nostre regioni con nuovi picchi di calore e temperature che sfioreranno i 46° al Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 20 luglio: nuvole nelle regioni di Nord-Est, Liguria e Toscana. Bel tempo soleggiato nel resto del paese ad eccezione di Alpi orientali e Appennino settentrionale dove si registrano rovesci e temporali che potrebbero sconfinare anche verso la pianura veneto-friulana ed emiliana. Non si esclude il ritorno di nuove piogge anche in Lombardia e Veneto. In calo le temperature al Nord, mentre ancora molto calde al Centro-Sud e Isole.

Le previsioni del weekend: ancora caldo al Centro-Sud e clima instabile al Nord

Venerdì 21 luglio clima instabile e variabile al Nord dove non si escludono piogge e rovesci in Lombardia, Piemonte ed Emilia. Il maltempo interesserà dalle prime ore del pomeriggio anche Alpi, Triveneto, est Lombardia ed Emilia Romagna e Appennino centrale. Al Centro-Sud ancora bel tempo. Le temperature registrano un calo al Nord con valori sotto i 30°, mentre nel resto del paese si manterranno bollenti con picchi di oltre 40°. Ma che tempo farà il fine settimana? Sabato 22 luglio clima instabile al Nord con il rischio di piogge in diverse zone. Non si escludono rovesci e temporali anche nel nord della Toscana e delle Marche. Temperature ancora in calo al Nord-Est, mentre ancora tanto caldo al Sud e Isole. Domenica 23 luglio torna il bel tempo anche al Nord con un nuovo rialzo delle temperature che supereranno i 30°. Al Centro-Sud ancora afa, caldo e temperature bollenti.



Le previsioni meteo della prossima settimana sono ancora all'insegna del caldo con sole e temperature alte. Anzi il passaggio del vento di Scirocco richiamerà afflussi di aria molto calda con una intensificazione del caldo che interesserà Val Padana e le regioni del Centro, ma anche basso Tirreno e Sardegna. Il caldo si farà sempre più estremo al Sud con le temperature ancora al di sopra dei 40°.