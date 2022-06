Meteo prossimi giorni: caldo africano, notti tropicali e qualche temporale improvviso. Le regioni a rischio

Le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia saranno all'insegna del caldo africano, ma anche di brevi temporali relegati per lo più nelle zone interne di montagna. Ecco come sarà il clima da mercoledì 15 giugno.

Meteo Italia: caldo in aumento complice l'anticiclone nordafricano

Si preannunciano giornate di forte calore in Italia complice l'arrivo dell'anticiclone nordafricano che, dopo aver colpito Francia, Spagna ed Europa centrale, è pronto a far innalzare le temperature anche nel nostro Paese. Caldo e calura si intensificheranno nelle prossime ore impedendo così l'arrivo delle perturbazioni atlantiche e favorendo un clima torrido e di siccità. Non è una novità, infatti, che le regioni del Nord Ovest da mesi vivono in una condizione di sos siccità con un -60% delle precipitazioni annuali previste.

Per la giornata di mercoledì 15 giugno qualche possibile rovescio, peraltro improvviso e rapido, dovrebbe registrarsi nelle zone montuose dove le temperature resteranno elevate creando così un problema idrogeologico per il comparto agricolo. Le temperature saranno in aumento con valori compresi tra i 33-34° e picchi anche oltre i 35 gradi in particolare nelle regioni del settentrione e nelle Isole. Il calore non diminuirà neppure durante le ore notturne visto che diverse località si troveranno a convivere con "notti tropicali" con valori mai al di sotto dei 20°.

Clima in Italia, dalle notti tropicali a brevi temporali: ecco dove

Dalle notti tropicali con temperature intorno ai 20° a possibili piogge e rovesci nelle prime ore di mercoledì 15 giugno quando il maltempo farò capolino dapprima sulle Alpi centrali e poi sulle Prealpi e Appennino emiliano. Non solo, possibili rovesci di breve intensità previsti anche nelle zone di montagna della Romagna e dell’Appennino centrale. Le temperature restano stabili con valori tra i 27-32° e picchi di calore tra i 33-35°.

La situazione sarà stazionaria anche nella giornata di giovedì 16 luglio con un clima caldo e possibili rovesci previsti nelle zone interne di Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. Nel resto del Paese cielo nuvoloso con qualche temporale che potrebbe presentarsi su Alpi e Prealpi della Lombardia e del Nord-Est e lungo l’Appennino centrale e meridionale. In aumento le temperature lungo tutto lo stivale.