Meteo prossimi giorni: arriva una nuova perturbazione sull'Italia? Le ultime news

Italia nuovamente divisa in due tra anticiclone e temporali. A Nord aumenta l'instabilità. A Sud rimane il sole e il caldo. Ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni e tutti i dettagli sulle nuove perturbazioni che interessano il nostro Paese nel breve periodo.

Previsioni meteo: in arrivo nuovi temporali, ecco dove

Secondo le ultime previsioni meteo il vasto anticiclone responsabile dell’ondata di caldo anomalo si sta indebolendo. A Nord stanno quindi entrando correnti più fresche e umide pronte a portarsi dietro perturbazioni che transiteranno oltralpe e che però riusciranno a lambire il Nord Italia. Cosa significa tutto ciò? Tali correnti potranno causare un aumento dell’instabilità sulle aree alpine e in seguito anche in alcuni settori di pianura, con un’attenuazione del caldo e il rischio di forti temporali. Nel resto dell’Italia, invece, proseguiranno condizioni più stabili, con temperature ancora oltre la norma.

Nel dettaglio la giornata di mercoledì 13 settembre 2023 sarà caratterizzata da tempo soleggiato al Sud e in Sicilia. Nuvole sparse al Centro, in Emilia Romagna e in Sardegna, con locali piovaschi sull’isola. Tempo instabile o perturbato al Nord. Si potranno verificare possibili rovesci e temporali sparsi sulle Alpi, in Piemonte e in Lombardia. I temporali potrebbero estendersi, in serata, anche Nord-Est.

Giovedì 14 settembre avremo piogge e rovesci su gran parte del settore alpino e le vicine pianure, con anche dei temporali possibili soprattutto al Nord-Est. L’Emilia Romagna, le regioni centrali della Penisola e la Sardegna assisteranno a un moderato aumento della nuvolosità. In serata, infine, un po’ di nubi si spingeranno anche sul Sud tanto che potrebbero verificarsi brevi rovesci anche sull’Appennino centrale e nelle zone interne della Sardegna.

Che tempo farà nel fine settimana?

Secondo le ultime tendenze meteo è difficile fare previsioni certe da venerdì in poi. Il fine settimana appare ancora poco chiaro. Lo scenario al momento più probabile vede persistere il rischio di precipitazioni anche temporalesche sulle Alpi centro-orientali e al Nord-Est soprattutto venerdì 15 settembre. Sabato, invece, potrebbe sopraggiungere una nuova perturbazione con un peggioramento significativo nelle regioni centro-settentrionali. Occorrerà aspettare ancora qualche giorno per avere informazioni più dettagliate.