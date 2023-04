Meteo, prossime ore: arrivano le prime piogge (ma il peggio arriverà dopo)

Cosa dicono le previsioni meteo per le prossime ore? Sono in arrivano le prime piogge, ma il peggio arriverà nei prossimi giorni, ovvero tra domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio. La perturbazione numero 8 del mese di aprile si muoverà lentamente rimanendo sull'Italia fino a metà settimana. Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: ecco il quadro generale per i prossimi giorni

Secondo le ultime previsioni meteo nei prossimi giorni il nostro Paese sarà alle prese con una nuova e intensa perturbazione ovvero la n. 8 del mese di aprile. Domenica dovremo fare i conti con la vera e propria perturbazione che si farà più intensa dapprima nei settori occidentali e poi in estensione entro la sera-notte anche al versante adriatico per poi insistere lunedì.

Le piogge saranno diffuse e non risparmieranno nessuna regione tanto da risultare localmente anche intense e insistenti. Nella giornata del 1° maggio avremo schiarite e poche piogge solo in Sardegna, Sicilia e Calabria meridionale, sul resto d'Italia proseguirà il maltempo. La perturbazione, infatti, si muoverà molto lentamente e sarà associata a un vortice di bassa pressione che rimarrà posizionato a ridosso dell’Italia per diversi giorni.

Terminato il ponte del 1° maggio, da martedì avremo ampie schiarite solo nell’estremo Nord-Ovest e ancora molte nuvole e piogge nel resto d’Italia. Stessa cosa mercoledì in cui il tempo rimarrà instabile e piovoso su molte regioni del Centro-Sud. Finalmente giovedì l’instabilità riguarderà solo l’estremo Sud mentre il tempo diventerà stabile e in gran parte soleggiato al Centro-Nord e in Sardegna.

L'arrivo della perturbazione: le previsioni di domenica e lunedì

Domenica 30 aprile avremo, secondo le ultime previsioni meteo, nuvole su tutte le regioni. Nel corso della giornata le piogge saranno in aumento sui settori alpini, sull’estremo Nord-Ovest, sulle regioni tirreniche e interne del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori.

Lunedì primo maggio vi sarà maltempo in gran parte d’Italia. Le piogge saranno più diffuse, intense e insistenti sul Centro-Sud peninsulare, con anche il rischio di intensi rovesci e temporali elevato soprattutto tra: