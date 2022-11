Meteo prossima settimana: temperature in rialzo e di nuovo sopra la media

Cosa sappiamo dalle previsioni meteo per la prossima settimana? Ci attende una novembrata dopo il maltempo degli ultimi giorni? Nella seconda parte della giornata di domenica 6 novembre vi sarà un miglioramento delle condizioni metereologiche. Nella giornata di lunedì, inoltre, le temperature saranno sicuramente in rialzo e di nuovo sopra la media stagionale. Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Previsioni meteo fine settimana: da domenica 6 novembre il tempo migliora

Il primo fine settimana di novembre sta trascorrendo all'insegna del maltempo. E' arrivato l'autunno sull’Italia proprio grazie al passaggio di un’intensa perturbazione atlantica che è stata accompagnata da una massa d’aria fredda di origine polare marittima. Dopo lunghe settimane con temperature anomale e un caldo eccezionale, portato dall'Anticiclone proveniente dal Nord d'Africa, da giovedì sera le cose sono cambiate.



Ora si attende che nelle prossime ore la parte più attiva del sistema frontale imperversi sulle regioni adriatiche, ma soprattutto sul Sud e sulla Sicilia. Il maltempo non durerà a lungo, già nella seconda parte della giornata di domenica 6 novembre 2022 il tempo andrà incontro ad un miglioramento. La prossima settimana, quindi, sarà all'insegna dell’alta pressione. Le temperature torneranno di conseguenza pian piano a salire e si riporteranno anche sopra la norma.

Dopo un sabato trascorso con tempo prevalentemente soleggiato al Nord e sulle regioni centrali tirreniche, ma con piogge, localmente forti sulle regioni centrali adriatiche, sul Sud e in Sicilia, la giornata di domenica 6 novembre vedrà ancora nuvole sulle regioni del medio Adriatico, oltre che al Sud e in Sicilia. Le piogge insisteranno, invece, su:

Molise

Puglia

Basilicata

Calabria

Sicilia settentrionale

Si tratta di fenomeni in esaurimento già al mattino. Nel resto del Paese il tempo sarà soleggiato. Le temperature minime saranno invece in ulteriore calo, con un po’ di freddo mattutino al Centro-Nord mentre le massime stazionarie o in leggera risalita.

Meteo prossima settimana: le ultime previsioni

Da domenica pomeriggio, come dicevamo, il tempo sull’Italia tenderà gradualmente a migliorare. Come sarà pertanto l'inizio della prossima settimana? Ad attenderci vi sarà una nuova fase stabile in forma diffusa e per lo più soleggiata specie nella giornata. Lunedì, ad esempio, le temperature saranno in rialzo e su valori sopra le medie stagionali tanto che le massime difficilmente si abbasseranno sotto i 16-17 gradi.

Le cose cambieranno, però, secondo le ultime tendenze meteo, nella seconda parte della giornata di mercoledì quando arriverà una perturbazione che entrerà dal Nordovest e coinvolgerà il Triveneto.