Meteo prossima settimana: temperature in rialzo, sole e nebbia

In arrivo una fase di tempo più stabile su tutta Italia complice il rinforzo dell'alta pressione, ma la colonnina di mercurio segnerà un nuovo brusco calo delle temperature da Nord a Sud. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia: freddo invernale al Nord

Da domenica 18 dicembre farà ancora più freddo in Italia con le temperature in calo da Nord a Sud. Il divario termico tra le regioni settentrionali e meridionali, dove negli ultimi giorni si sono toccati i 26-27°, ha oramai le ore contate per l'arrivo di una nuova ondata di gelo lungo tutto lo stivale. A partire da domenica è prevista una fase di tempo più stabile grazie al ritorno dell’alta pressione. Le previsioni meteo per la settimana che precede il Natale delineano una condizioni climatica ottimale con bel tempo e sole al Centro-Sud con le temperature in aumento al Sud, mentre al Nord possibile che il cielo si presenti nuvoloso e grigio.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 18 dicembre: giornata nuvolosa al Nord e in particolare in Piemonte, Emilia occidentale, Abruzzo, Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata. Bel tempo e sole al Sud. Le temperature massime saranno più o meno stazionare al Nord-Ovest, regioni centrali tirreniche e Isole maggiori, mentre in calo nel resto d’Italia. La media dei valori è intorno a 15-16 gradi in Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, mentre intorno ai 18-19° all’estremo Sud e in Sicilia.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni prima del Natale

Per lunedì 19 dicembre 2022 tempo stabile da Nord a Sud. Solo al mattino nebbie nelle valli tra Umbria e Lazio e sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto occidentale. Annuvolamenti anche in Liguria, Toscana e Lazio, in Molise, Puglia centro-settentrionale e Basilicata. Le temperature massime saranno stazionarie nelle Isole e in calo nel resto del paese con possibile rischio di gelate al Nord.



Da martedì 20 dicembre prevista il perdurare della stabilità anticiclonica: tempo perlopiù soleggiato al Centro-Sud, mentre nuvole nel settore intorno al Ligure e sulla Val Padana centrale, alto e centro-sud della Toscana. Le temperature minime in aumento nelle aree più nuvolose del Nord e del settore ligure; massime senza grandi variazioni. Per la giornata di mercoledì 21 dicembre, invece, le previsioni meteo segnalano un parziale indebolimento dell'alta pressione con tempo più nuvoloso al Centro, in Sardegna e sul mar Tirreno dove non sono da escludere delle piogge con debole neve nelle Alpi occidentali. L'ultima parte della settimana che precede il Natale si preannuncia all'insegna dell'alta pressione con una tranquillità meteorologica: tempo stabile e soleggiato con piogge del tutto assenti.