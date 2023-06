Meteo prossima settimana: le temperature si alzano, ecco cosa ci attende

L'Italia è alle prese con la prima grande ondata di calore della stagione. Dopo un weekend climaticamente instabile con qualche residua pioggia che ha interessato le regioni del Centro-Sud, da domenica 18 giugno è previsto l'arrivo dell'anticiclone africano che porterà sole, caldo e temperature in aumento.

Meteo Italia: arriva l'anticiclone africano

Ondata di caldo in Italia. L'anticiclone nord africano è arrivato nella zona euro mediterranea interessando anche la nostra penisola, dove si registrano giornate di sole, bel tempo e temperature in rialzo. Dopo settimane di maltempo e piogge, in alcune zone anche violente, è arrivato il momento di dare il via alla stagione estiva. L'anticiclone nord africano si preannuncia l'indiscusso protagonista di questo weekend, ma anche dei prossimi giorni visto che tenderà a consolidarsi favorendo un tempo soleggiato e caldo. Non solo, le previsioni meteo delineano per la prossima settima anche un rafforzamento dell'anticiclone con una conseguente impennata delle temperature con picchi di anche 35 gradi in diverse zone.

Attenzione però, si tratta di una parentesi momentanea, visto che questa ondata di caldo africano non dovrebbe durare a lungo nel nostro Paese. Sul finire della prossima settimana, infatti, si delinea un indebolimento dell'anticiclone nelle regioni del Nord dove faranno capolino correnti più fresche.

Aria calda e temperature in aumento in Italia

L'arrivo dell'anticiclone nord africano in Italia si sta facendo sentire da Nord a Sud. Bel tempo soleggiato lungo tutto lo stivale con l'assenza di precipitazioni e un clima mite e temperature in aumento. Lunedì 19 giugno l'aria calda legata al passaggio dell'anticiclone si farà sentire in tutta la Sardegna dove la colonnina di mercurio potrebbe sfiorare e forse superare anche i 35°. Non solo, da martedì 20 giugno gli effetti dell'anticiclone interesseranno anche il resto del paese con le previsioni meteo che segnalano un clima caldo con sole e temperature bollenti quasi ovunque. Picchi di oltre 35 gradi, infatti, sono previsti anche in Val Padana e nelle zone interne del Centro-Sud.

L'alta pressione, assente da settimane nella nostra penisola, tenderà ad infievolirsi con l'arrivo del fine settimana. Da venerdì 23 giugno, infatti, è previsto un indebolimento dell'anticiclone con il caldo in attenuazione dapprima nelle regioni del Nord e successivamente anche nelle zone del Centro-Sud. Entro domenica 25 giugno le previsioni segnalano l'arrivo di aria più fresca e ventilata. La durata del primo anticiclone dell'estate 2023 è di circa 3-5 giorni.