Meteo prossima settimana: temperature ancora sopra la media al Centro-Sud. E al Nord?

Non si placa l'ondata di calore anomalo che da giorni ha colpito il Centro-Sud. Con un'Italia climaticamente divisa in due e le regioni del Sud che vivono un autunno con caldo e temperature estive, mentre al Nord è previsto il passaggio della perturbazione numero 6 del mese di ottobre. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, caldo anomalo al Centro-Sud, pioggia e rovesci al Nord

L'alta pressione nord africana e il caldo anomalo continuano a insistere sull’Italia centro-meridionale in questa quarta domenica di ottobre. Il clima è estivo con temperature intorno ai 25 gradi e possibili picchi di 30° al Sud e sulle Isole. Un mese di ottobre così non si viveva da tempo, ma a rendere il tutto ancora più "caldo" è anche il vento di Scirocco attivo soprattutto sui mari di ponente. Anche al Nord clima mite con temperature e valori al di sopra della media del periodo, anche se il sole ha lasciato spazio a nuvole e sporadiche piogge complice l'avvicinarsi di una nuova perturbazione atlantica, la n. 6 del mese. L'arrivo della perturbazione è previsto da lunedì 24 ottobre con piogge e rovesci che insisteranno principalmente nei settori a nord del Po interessando principalmente le regioni settentrionali.

Ma entriamo nel dettaglio. Oggi, domenica 23 ottobre: bel tempo e sole al Sud e Isole maggiori. Schiarite previste anche su Romagna, Emilia centro-orientale e nelle regioni centrali adriatiche, mentre nuvole sparse su Lazio e Umbria. Nel resto del Nord possibile qualche debole e isolata pioggia che interessa Liguria centrale, est del Piemonte, ovest Lombardia, Val d’Aosta, e Golfo di Trieste. Le temperature si confermano superiori alle medie del periodo con valori compresi tra i 24-26 al Nord e fino ai 27-28° Centro-Sud dove sono previsti anche picchi di 29-30 gradi.

Le previsioni meteo: massa d'aria mite anche nei prossimi giorni

Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Per la giornata di lunedì 24 ottobre nuvole in buona parte al Nord con piogge sparse su Val d’Aosta, settori centro-settentrionali di Piemonte e Lombardia, Liguria centro-orientale, Trentino Alto Adige, alto Veneto e Friuli. Fenomeni temporaleschi intensi, invece, potrebbero verificarsi nel nord della Lombardia e poi in serata anche nel Triveneto. Ancora sole e bel tempo al Centro-Sud con la colonnina di mercurio che raggiungerà anche i 30° in Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Da martedì 25 ottobre persisterà l'alta pressione di matrice nord africana con una massa d'aria mite intervallata, sporadicamente, da possibili eventi temporaleschi che interesseranno principalmente le regioni del Nord, ma anche la zona del Golfo di Trieste e la zona tra Levante Ligure ed alta Toscana. Da mercoledì 26 ottobre al Nord la situazione dovrebbe migliorare con clima mite e temperature al di sopra della media del periodo complice il persistere di una massa di aria di origine sub-tropicale. Previste nel nostro Paese anche temperature diurne intorno ai 30 gradi sulle Isole, in Puglia e valori oltre i 25 gradi nel resto del Centro-Sud. Il caldo anomalo potrebbe farsi sentire anche sulle Alpi dove lo zero termico resterà a quote superiori i 3000 metri.