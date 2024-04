Meteo prossima settimana: quanto dura l'ondata di caldo? In arrivo il freddo e la pioggia

Quello che ci attende è un weekend dal sapore decisamente primaverile. In molte zone d'Italia si registreranno anomalie termiche e temperature ben al di sopra delle medie di periodo. Ma quanto durerà il caldo estivo di questi giorni? La situazione è destinata a cambiare già dalla prossima settimana con l'arrivo di freddo, vento e pioggia.

Meteo, le tendenze della prossima settimana (dal 15 aprile)

L'ondata di caldo di aprile che ha portato a un clima dal sapore estivo sembra avere le ore contate. Dopo un inizio settimana con tempo ancora stabile e per lo più soleggiato in gran parte d’Italia - fatta eccezione per un po’ di instabilità sui settori alpini - la situazione potrebbe presto cambiare.

L'anticiclone inizierà a dare segni di cedimento già nella giornata di martedì, quando un profondo vortice d'aria fredda proveniente dal Nord Europa si dirigerà verso le regioni meridionali, portando nuvole diffuse al Sud e in Sicilia. Non si escludono precipitazioni tra la Calabria e l’isola.

Nel frattempo anche l’estremo Nord-Est - tra Trentino, Friuli Venezia Giulia e Veneto - inizierà a risentire gli influssi del fronte freddo in discesa dal nord Europa. Attese precipitazioni diffuse, con neve sulle Alpi inizialmente sopra i 2.000 metri, in discesa fino a quote più basse a fine giornata.

La giornata di mercoledì vedrà un tempo instabile su gran parte del Paese, a causa dell’azione congiunta di queste due perturbazioni che porteranno tempo instabile in particolare tra l’estremo Nord-Est, il Centro Italia e il basso Tirreno, con venti da nord-ovest in deciso rinforzo.

Nella parte centrale della settimana prevista una massa d'aria fredda di origine artica in discesa verso il Mediterraneo, che coinvolgerà l’Europa centrale, facendo sentire i suoi effetti anche nel nostro Paese. Stando alle ultime tendenze meteo il vortice d'aria fredda potrebbe portare a un deciso crollo delle temperature, con un calo di 10-15 gradi, che caleranno rapidamente anche di 10-15 gradi riportandosi su valori in linea con la media stagionale.

La situazione - da confermare con i prossimi aggiornamenti - dovrebbe permanere per il resto della settimana.