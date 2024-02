Meteo prossima settimana: cosa ci attende per San Valentino? Dalla pioggia al bel tempo

Cosa dicono le previsioni meteo per la prossima settimana e cosa ci attende per San Valentino? L'ultimo weekend di Carnevale sarà caratterizzato dalla pioggia e dal maltempo. Dopo il passaggio della prima perturbazione del mese di febbraio, si profila però una nuova fase meteo più stabile per il mercoledì delle Ceneri nonché per il giorno degli innamorati. Ecco i dettagli e tutte le tendenze.

Previsioni meteo prossima settimana: le conseguenze della prima perturbazione di febbraio

Le previsioni meteo ci descrivono le conseguenze sull'Italia della prima perturbazione di febbraio che sta portando piogge al Nord e in Toscana, ma in estensione anche al resto del Paese tanto da causare sul Mediterraneo centrale fenomeni intensi. Domenica si attende maltempo nei settori tirrenici, al Sud e sulle Isole maggiori. Gli accumuli più rilevanti sono attesi:

lungo la fascia prealpina e pedemontana del Nord

in Liguria

sulla Toscana nord-occidentale

sul basso Tirreno tra Campania e nord della Calabria

Sulle Alpi si attendono inoltre accumuli di neve importanti, ma a quote elevate.

Nello specifico domenica 11 febbraio 2024 avremo tempo in miglioramento all’estremo Nord-Ovest, con rasserenamenti sempre più ampi nella seconda parte della giornata. Qualche schiarita anche sul medio Adriatico. Ancora molte nuvole nel resto del Paese. Si attendono piogge sparse anche a carattere di rovescio sul versante tirrenico, al Sud e sulle Isole. Locali temporali potrebbero verificarsi nell’area del basso Tirreno, sulla Puglia meridionale e in Sicilia.

All’inizio della prossima settimana, infine, si assisterà a un miglioramento del tempo al Nord, mentre al Centro-Sud insisterà un po’ di instabilità.

Tendenze meteo prossima settimana: San Valentino con tempo stabile?

La prima perturbazione di febbraio abbandonerà l'Italia, ma sarà seguita ancora da una massa d'aria umida e localmente instabile. Le temperature tenderanno ad abbassarsi gradualmente, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole. Per l'inizio della prossima settimana le tendenze meteo sottolineano però la pressione in aumento e dunque una situazione meteorologica meno perturbata.

Il giorno prima di San Valentino, ovvero martedì 13 febbraio, sarà la giornata sarà piuttosto nuvolosa sul medio Adriatico e al Sud con alcune piogge, per lo più al mattino, nelle regioni adriatiche tra il sud delle Marche e la Puglia, sulla Calabria tirrenica e nel nord della Sicilia. Tempo più soleggiato sulle coste campane, in Sardegna e nel resto del Centro - Nord.

Mercoledì 14 febbraio, giorno di San Valentino, il rialzo della pressione, con il temporaneo rinforzo di un promontorio anticiclonico in estensione dal Nord Africa, si tradurrà in una nuova fase diffusamente stabile con temperature in aumento.