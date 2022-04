Meteo prossima settimana: tra anticiclone e temporali, la tendenza

Per l'ultima settimana di aprile si preannuncia un clima instabile in buona parte del paese dovuto alla perturbazione numero 7 del mese. Nella giornata di lunedì 25 aprile, infatti, nelle regioni del centro-nord si segnala un tempo incerto con possibili piogge e ammassi di nuvole principalmente nelle ore centrali. Al sud e isole, invece, schiarite e tempo soleggiato.

Meteo, una nuova perturbazione dal 27 aprile: torna il maltempo

Se la giornata del 25 aprile, Giorno della Festa della Liberazione, il clima sarà perlopiù instabile al centro-nord con sole e schiarite al sud e isole, da martedì 26 aprile la nostra penisola sarà colpita da una nuova perturbazione. Si tratta della perturbazione numero 8 del mese che sarà accompagnata da piogge e rovesci che interesseranno le regioni del nord e in particolare la Lombardia e il Triveneto. La situazione dovrebbe migliorare da mercoledì 27 aprile quando, con l'arrivo dell'alta pressione al nord, in buona parte dello stivale ci saranno giornate di sole e bel tempo.

Schiarite e tempo soleggiato nelle regioni del centro-sud, mentre le nuvole copriranno buona parte del nord-ovest della Toscana dove potrebbero verificarsi delle veloci piogge. Al nord tempo ancora variabile con schiarite in Piemonte ed Emilia-Romagna, mentre possibili piogge previste in Lombardia, Liguria di levante, Emilia occidentale e Triveneto. Temperature massime in calo al nord, ma in leggero aumento al centro sud.

Meteo Italia: tempo instabile e variabile per il primo weekend di Maggio

La perturbazione numero 8 di aprile comporterà un maltempo generale con tempo instabile e variabile con temperature in lieve aumento con possibili picchi tra i 20 e 25 gradi. La situazione meteo non dovrebbe migliorare nemmeno per il primo fine settimana di maggio quando, la circolazione atmosferica, comporterà in buona parte del paese la presenza di una situazione di clima variabile e instabile. Da segnalare temperature in aumento anche oltre i 25/26 gradi in in Sardegna e Sicilia.