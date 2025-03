Meteo, primo weekend di primavera segnato da piogge e temporali anche intensi

Nel primo fine settimana di primavera, l'Italia si ritrova a fare i conti con il passaggio di una duplice perturbazione che ha cominciato a far sentire i suoi effetti nelle regioni del Nord. Piogge e temporali con temperature in calo, mentre al Sud sole e bel tempo. Scopriamo le previsioni del weekend.

Meteo, le previsioni del weekend: piogge al Nord e sole al Sud

Un weekend di maltempo in diverse regioni d'Italia complice l'arrivo di due perturbazioni intense con piogge e temporali anche intensi. Il maltempo si concentra principalmente nelle regioni del Nord colpite da fenomeni temporaleschi, anche intensi, destinati a perdurare per tutto il fine settimana. Al Sud, invece, bel tempo con sole e temperature anche superiori alla norma per la presenza di forti venti di Scirocco che trasporteranno anche sabbia del Sahara. Nelle regioni meridionali, Isole comprese, il clima si fa sempre più caldo e di stampo estivo con le temperature che sfiorano anche i 30°, mentre lungo le Alpi è attesa neve sopra i 1500-2000 metri.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 22 marzo 2025: piogge e temporali nelle regioni del Centro-Nord, in particolare Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana. Neve oltre i 1500-1600 metri sulle Alpi. Nel pomeriggio cielo ancora nuvoloso con il rischio di isolati temporali, mentre nelle regioni del Sud clima variabile con con locali brevi piogge in Campania e Puglia. In Sicilia fortissime raffiche di vento intorno agli 80/90 km/h con temperature in aumento con valori che sfioreranno i 25°. Domenica 23 marzo 2025 cielo nuvoloso lungo tutto lo stivale con il rischio di piogge al Nord nelle prime ore del mattino, ma anche in Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Al Sud ancora bel tempo con temperature in aumento e valori che sfioreranno anche i 30° per la presenza di forti venti di Scirocco.

La tendenza meteo: ancora maltempo in Italia?

Che tempo farà nei prossimi giorni? Il clima instabile iniziato nel primo weekend di primavera si protrarrà anche per la prima parte della settimana con le temperature che oscilleranno verso valori prossimi alla norma nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna, mentre al Sud e Sicilia è previsto un calo nei valori tra lunedì 24 e martedì 25. Nella giornata di lunedì 24 marzo clima variabile da Nord al Sud con il rischio di piogge nelle regioni del Centro, ma anche in Sicilia. Nel pomeriggio piogge e temporali anche in Sardegna, Puglia. Schiarite nelle regioni del Nord e lungo la Pianura Padana. In calo le temperature al Centro, in Sardegna e sui tirrenici del Sud.

Da martedì 25 marzo una massa d’aria relativamente fresca e instabile favorirà lo sviluppo di nuovi temporali al Nord, in Emilia Romagna e nelle zone di Nord-Est, pianura lombarda e Liguria. Piogge e temporali anche all’estremo Sud, Toscana, Marche e Romagna. Ancora in calo le temperature. Come anticipato, l’instabilità proseguirà anche nella giornata di mercoledì 26. Come sempre per conferme e smentite vi invitiamo a seguirci nei prossimi giorni.