Meteo, la primavera astronomica inizia con l'alta pressione: sole e temperature in aumento

L'Italia alle prese con una rimonta dell'alta pressione in arrivo la prossima settimana che porterà, da Nord a Sud, bel tempo e temperature in aumento. Nelle regioni del Nord prosegue l'allarme siccità e l'emergenza idrica. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, dopo la perturbazione ritorna l'alta pressione

L'alta pressione presente in Italia subirà temporaneamente un fase di indebolimento al Centro-Nord per il passaggio di una debole perturbazione, la n.7 del mese, in arrivo da domenica 19 marzo. In arrivo nuvole e piogge in Sardegna, Liguria e medio Tirreno. Al Sud e Sicilia, invece, permane il bel tempo con sole e temperature intorno ai 20°. L'inizio della nuova settimana subirà ancora gli effetti della perturbazione con piogge sparse nelle regioni centrali e Sicilia e, da martedì 21 marzo, il maltempo si sposterà anche al Sud. Tutto cambia da mercoledì con una nuova fase di bel tempo e temperature in aumento per un nuovo rialzo dell'alta pressione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 19 marzo: sole e bel tempo al Sud e Sicilia con qualche possibile velatura solo in Campania e Puglia. Nel resto del paese nuvole sparse con possibilità di piogge in Toscana, Umbria, alto Lazio Sardegna e regioni di Nord-Ovest. Temperature perlopiù stazionarie o in leggera flessione al Centro-Nord, in aumento al Sud e sulla Sicilia con picchi di anche 20° gradi.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni

Come sarà il tempo nella terza settimana di marzo? Da lunedì 20 marzo bel tempo e sole al Nord-Ovest e Nord-Est. Nuvole nelle regioni del centro con rovesci e temporali che interesseranno la Sicilia e Calabria meridionale. Si tratta solo di una fase passeggera, visto che in serata la situazione migliorerà in Toscana, Umbria, Marche e Lazio centro-settentrionale. Le temperature minime e massime in aumento.

L'entrata della primavera 2023 coincide con una fase climatica sospesa tra alta pressione e annuvolamenti. Da martedì 21 marzo gli effetti della perturbazione si faranno sentire ancora su medio Adriatico, Puglia, Basilicata e Calabria. Le piogge tenderanno a esaurirsi nel corso della giornata lasciando spazio a nebbia e nuvole che precedono l'arrivo di una nuova perturbazione a nord delle Alpi che potrebbe portare entro sera qualche precipitazione sulle Alpi occidentali, con quota neve oltre i 2000 metri. Mercoledì 22 marzo bel tempo lungo tutto lo stivale con assenza di precipitazioni. L'alta pressione tornerà protagonista da giovedì 23 e venerdì 24 marzo con il rialzo delle temperature e un clima quasi primaverile. Le temperature stazionarie con le massime che toccheranno anche i 20° da Nord a Sud.