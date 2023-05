Meteo prima settimana di maggio: fino a mercoledì Italia nella morsa del maltempo

Il mese di maggio inizia con il maltempo. Piogge e rovesci, anche intensi, sono attesi nelle regioni del Centro-Sud e Isole con tanto di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile. Tutto cambia da mercoledì con il ritorno dell'anticiclone. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, maggio inizia con la pioggia

L'Italia è nella morsa del maltempo per il passaggio di una intensa perturbazione che nelle prossime ore comincerà a perdere la sua forza. In aumento le temperature con l'assenza di piogge e rovesci, anche se in questi giorni il clima sarà instabile e variabile. Non sono da escludere rovesci e temporali nelle regioni del Centro-Sud, ad eccezione della Toscana, e nelle isole. Da mercoledì 3 maggio è previsto un miglioramento, complice il ritorno dell'anticiclone che si farà sentire dapprima al Nord, mentre il Centro-Sud e le Isole dovranno ancora fare i conti con il maltempo. Da giovedì 4 maggio la perturbazione lascerà l'Italia per estendersi verso i Balcani. Lungo tutto lo Stivale è previsto il ritorno di tempo stabile e soleggiato. Ancora da capire la tendenza del primo fine settimana di maggio che, al momento, appare ancora incerto.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, martedì 2 maggio: migliora il tempo nelle regioni di Nord-Ovest con il possibile rischio di temporali solo nelle prime ore del pomeriggio. Tempo instabile e perturbato nel resto del paese con rischio piogge nel Lazio, Appennino centro-meridionale, Calabria e Sicilia orientale. In aumento le temperature. Mercoledì 3 maggio, invece, le previsioni meteo delineano un miglioramento delle condizioni atmosferiche sulle regioni settentrionali. Al Centro-Sud, in Sicilia e in Sardegna persiste un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e rovesci che interesseranno anche il Lazio. Le temperature in aumento al Nord con valori che sfioreranno anche i 20 gradi.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni

Da mercoledì 3 maggio l'alta pressione torna protagonista facendosi sentire nelle regioni del Nord-Italia. I suoi effetti non si esauriranno subito, anzi da giovedì 4 maggio le previsioni meteo delineano condizioni climatiche stabile con sole, bel tempo e temperature in aumento. Non sono da escludere però instabilità al Centro-Sud e Isole; si tratta però di una condizione momentanea visto che da venerdì 5 maggio gli effetti dell'anticiclone si faranno sentire lungo tutto lo stivale con il primo weekend di maggio all'insegna di tempo soleggiato e temperature primaverili.

Da sabato 6 maggio alcune perturbazioni in transito sull'Europa centrale potrebbero farsi sentire nelle regioni del Nord riportando un clima instabile e variabile che interesserà principalmente le aree alpine e prealpine. Al momento la tendenza meteo per il weekend è ancora poco chiara, climaticamente parlando, mentre le temperature subiranno un forte rialzo termico con picchi compresi tra i 20° e 25° gradi.