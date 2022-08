Meteo, previsti temporali (anche intensi), associati a grandine e forti raffiche di vento: ecco dove e quando

Cosa ci preannunciano le ultime previsioni meteo? Ci attendono giorni in cui sono previsti temporali - anche intensi - associati a grandine e forti raffiche di vento. Il mese di agosto terminerà all'insegna del maltempo e allo stesso modo inizierà il mese di settembre. L'estate sta davvero finendo? Se lo chiedono in molti, ma sicuramente ci sarà spazio per qualche altro fine settimana al mare. Vediamo le zone coinvolte dal maltempo dei prossimi giorni con le previsioni del tempo.

Previsioni meteo fine agosto 2022: maltempo in arrivo

Sono stati giorni di grande instabilità, ma dopo un fine settimana contrassegnato dal maltempo e da temporali anche forti con fulmini e grandine oltre a veri e propri nubifragi che hanno allagato strade, garage e cantine, lunedì 29 la situazione tenderà a smorzarsi grazie a un generale rialzo della pressione. Non bisognerà però cantar vittoria. Da martedì 30 è attesa una perturbazione - ovvero la numero 7 del mese - che riporterà piogge al Nord.

Tra mercoledì 31 e venerdì 2 settembre sarà poi l’instabilità a farla da padrone con numerosi temporali pomeridiani che si estenderanno da Nord a Sud in gran parte d’Italia. Le condizioni di maltempo per la prossima settimana prevedono il ritorno di grandine e nubifragi.

Nubifragi, vento forte e grandine: cosa ci aspetta



Da martedì 30 agosto, come dicevamo, una nuova perturbazione interesserà l'Italia. L'alternanza tra sole e nuvole prenderà il via dal Nord. Si potranno verificare pertanto temporali sparsi, nel pomeriggio, su:

Valle d’Aosta

Piemonte

Lombardia

Liguria

In serata i temporali arriveranno ad abbracciare il Nord Est ovvero Trentino, Veneto ed Emilia. Non è però da escludere anche qualche temporale anche in Toscana e nel nord delle Marche.

Sia Mercoledì 31 che nei giorni a seguire, fino al 2 settembre, il tempo sarà estremamente variabile. Piogge e temporali interesseranno un po’ tutte le regioni del Centro-Sud, con fenomeni localmente di forte intensità con: grandine e forti raffiche di vento.