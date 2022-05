Meteo, le previsioni per il weekend: afa e caldo da record per maggio

Si preannuncia un weekend davvero bollente quello del 21-22 maggio in Italia. La presenza dell'anticiclone africano, infatti, sarà indiscusso protagonista del fine settimane in buona parte dei paesi europei sudoccidentali facendo letteralmente impennare le temperature verso valori tipicamente estivi.

Meteo weekend Italia: caldo e temperature sui 35°C

L'Italia sarà avvolta da una fortissima calura nel penultimo weekend di maggio. Da nord a sud, infatti, è previsto l'arrivo di una massa d’aria molto caldo proveniente dal cuore del deserto algerino-marocchino che farà sfiorare in alcune città la soglia dei 35°C. Caldo e afa sono previsti lungo tutto lo stivale con le temperature al di sopra della media stagionale di almeno 1o-12°C a conferma di un clima tipicamente estivo. A far impennare ancora di più le temperature sarà questo transito di una massa d'aria rovente di origine algerino-marocchina che colpirà prima la Spagna e la Francia per poi fare capolino nel nostro Paese.

Il weekend del 21-22 maggio sarà tipicamente estivo con temperature che sfioreranno i 35°C nelle regioni del nord, ma anche in Toscana e Sardegna. Immune, almeno per il fine settimana, il Centro Sud che però nei prossimi giorni sarà attraversato da una consistente massa d'aria calda.

Le previsioni meteo per il weekend 21-22 maggio

Il penultimo fine settimana di maggio sarà all'insegna del sole e del caldo con qualche possibile annuvolamento previsto solo nelle prime ore del pomeriggio lungo le zone montuose e in particolare sulle Alpi. Nel resto del Paese, invece, temperature al di sopra della media del periodo con le regioni del nord che si troveranno a fare i conti con un'ondata di calore e picchi di 31-32°C. Valori di questo tipo previsti anche lungo il versante adriatico nelle regioni del sud e nelle isole. Venti per lo più deboli con i mari calmi o poco mossi, fatta eccezione per lo Ionio e i Canali delle Isole.

Per la giornata di sabato e domenica la situazione meteo vedrà salire ancora le temperature con un vero e proprio picco che potrebbe toccare punte di 33-35°C. Questa ondata di calore dovrebbe diminuire con l'inizio della nuova settimana quando nelle regioni del nord è previsto il passaggio di una perturbazione atlantica accompagnata da instabilità e possibili temporali sparsi che dovrebbero attenuare questa ondata di caldo record.