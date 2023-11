Meteo, le previsioni del fine settimana, ultimo di novembre 2023: in arrivo gelo e freddo artico in Italia

Dopo giorni di maltempo. Le previsioni meteo delineano una breve tregua in Italia. Tutto cambia in vista del fine settimana con l'arrivo di un vortice di aria fredda che determinerà un brusco calo delle temperature da Nord a Sud. Ecco la tendenza dei prossimi giorni relativi all'ultimo weekend di Novembre 2023.

Freddo e gelo in Italia: calano le temperature da Nord a Sud. Le previsioni del tempo

Gli effetti della perturbazione n.10 di novembre sono oramai agli sgoccioli visto che sta per abbandonare l'Italia lasciando spazio ad un clima stabile e sereno. Si tratta però di una breve tregua visto che per il weekend è in arrivo una nuova perturbazione, la numero 11 di novembre, che sarà accompagnata da un fronte di aria fredda di origine artica che riporterà piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Sud e un brusco calo delle temperature lungo tutto lo stivale. Freddo e gelo da Nord a Sud con il primo assaggio della stagione invernale che raggiungerà il picco tra sabato 25 e domenica 26 novembre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 24 novembre: cielo sereno in buona parte del Nord Italia, ma anche Toscana, Umbria e Lazio. Previste nevicate sulle zone alpine di confine e qualche nebbia mattutina in Pianura Padana. Nel resto del paese alternanza tra sole e nuvole con rovesci e fenomeni temporaleschi in Campania. In calo le temperature quasi ovunque. Anche nella giornata di sabato 25 novembre bel tempo con sole al Nord, Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Nelle prime ore del mattino deboli piogge nelle Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e nord della Sicilia, mentre non si escludono nevicate sulle zone appenniniche anche sotto i 1000 metri. Le temperature ovunque in calo complice anche la presenza di venti di burrasca.

La tendenza meteo degli ultimi giorni di novembre 2023

L'arrivo della perturbazione n.11 di novembre toccherà l'Italia nella notte di venerdì 24 novembre allontanandosi da domenica 26 novembre. Bel tempo da Nord a Sud ad eccezione della Sardegna dove sono previste nuvole che potrebbero dilungarsi anche nella Sicilia nord orientale e Puglia. Nella giornata di sabato 25 novembre previsti forti venti e mari agitati e mossi. Cosa cambia ad inizio settimana?

Tra lunedì 27 e martedì 28 novembre è previsto il passaggio di una nuova perturbazione atlantica, la numero 12 del mese, che porterà piogge e neve in buona parte del paese. Nevicate, anche abbondanti sulle Alpi e in Piemonte a relativamente basse 500-700 metri. Nella giornata di mercoledì 29 novembre la perturbazione colpirà soprattutto l'Emilia Romagna e gran parte del Centro-Sud con una forte ondata di maltempo e un calo delle temperature diffuse.