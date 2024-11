Meteo, le previsioni del weekend: torna il freddo e la neve anche a bassa quota

Gli ultimi giorni di novembre segnano il ritorno del freddo e della neve in buona parte d'Italia. Nel passaggio tra il mese di novembre e quello di dicembre che dà il via all'inverno meteorologico, il clima si raffredda in particolare nelle regioni del Centro-Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del fine settimana: arriva l'inverno meteorologico in Italia

Al via un deciso cambio del clima in Italia da venerdì 29 novembre 2024 con l'arrivo di una massa d'aria fredda dai Balcani trascinata dalla perturbazione n.9 di novembre che farà sentire i suoi effetti in tutta la penisola. Nella giornata di sabato 30 novembre piogge e rovesci al Centro-Sud, ma anche in Sicilia e Sardegna con neve sulle zone appenniniche del Centro. Il clima si farà di stampo invernale con il freddo accentuato dai forti venti settentrionali in particolare nelle regioni del Centro-Sud con un conseguente calo delle temperature che scenderanno anche al di sotto della media del periodo. Da domenica 1 dicembre al via l'inverno meteorologico.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 29 novembre 2024: bel tempo con sole al Nord, ma nelle prime ore del mattino torna la nebbia in Val Padana. Nuvole in Toscana e nel resto d’Italia con un miglioramento previsto nelle prime ore del pomeriggio in Umbria, Lazio e Marche. Piogge e temporali su regioni centrali adriatiche, interno del Lazio, regioni del Sud e Sardegna che nel pomeriggio interesseranno anche la Calabria e la Sicilia. Nevica, invece, sul versante adriatico dell’Appennino centrale oltre 1000 metri. In calo le temperature massime in calo al Centro-Sud e nelle zone alpine, stabili nel resto del paese. Domenica 1 dicembre piogge e rovesci su Marche, Abruzzo e Molise con il rischio di neve sopra i 700 metri di quota. Temporali anche in Sicilia, Calabria, Abruzzo e Puglia. Al Nord giornata per lo più serena. Il clima si fa più freddo con temperature in calo lungo tutto lo stivale.

Meteo, la tendenza della prossima settimana in Italia

Gli effetti dell'ultima perturbazione di novembre si faranno sentire anche nel primo giorno di dicembre con qualche pioggia e temporali all’estremo Sud e in particolare su Puglia, Basilicata, Calabria e nord-est della Sicilia. Dopo il brusco calo delle temperature dei giorni scorsi, nella giornata di domenica 1 dicembre le minime saranno ancora più basse con gelate anche in pianura al Nord, mentre in lieve aumento le massime. Per la giornata di lunedì 2 dicembre si delinea un rialzo della pressione con un clima diffusamente più stabile, mentre nuvole irregolari sono previste nelle regioni del Sud e in particolare sulla zona dello Stretto di Messina e nel nord della Puglia. Nel resto del paese bel tempo con sole con le temperature che registreranno un aumento dei valori, in particolare nelle regioni del Centro-Nord.

La tendenza meteo per i prossimi giorni delinea l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che, tra martedì 3 e mercoledì 4 dicembre, attraverserà l’Italia da Nord a Sud riportando maltempo e nevicate sulle Alpi, a quote medio-alte.