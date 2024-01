Meteo, le previsioni del weekend dell'Epifania 2024: neve e freddo in buona parte d'Italia

L'inverno comincia a farsi sentire nel weekend dell'Epifania 2024 che tutte le feste si porta via. Dopo un inizio d'anno all'insegna del bel tempo e clima mite, le previsioni meteo delineano uno stravolgimento climatico con l'arrivo di una perturbazione atlantica che segna l'inizio della stagione invernale. Ecco le previsioni.

Meteo Italia, nel weekend della Epifania 2024 arriva l'inverno

Fino a venerdì 5 gennaio 2024 in Italia ancora correnti occidentali umide e temperate con un clima autunnale pur essendo in pieno inverno. Qualcosa è destinato a cambiare nel weekend dell'Epifania 2024 con un peggioramento del clima causato dal passaggio di alcune perturbazioni atlantiche dirette verso il Mediterraneo e l’Italia. Il maltempo colpirà dapprima le regioni del Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Durante il weekend la situazione è destinata a peggiorare anche al Centro-Sud con una forte ondata di maltempo con piogge e rovesci intensi. Non solo da segnalare un notevole rinforzo dei venti che raggiungerà anche i 100 km/h al Sud e Isole con un conseguente brusco calo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Dopo una giornata dal clima mite e soleggiato, quella di giovedì 4 gennaio 2023, con temperature che in alcuni luoghi hanno sfiorato anche i 18-22°, tutto cambia da venerdì 5 gennaio 2024. Nubi in aumento con piogge dirette dapprima verso il Nord-Ovest e poi verso Emilia Romagna, Veneto, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Non si escludono fenomeni temporaleschi anche intensi e nevicate fra 1000 e 1400 metri sulle Alpi. In calo le temperature massime nelle regioni del Centro-Nord verso valori di stampo invernale.

Meteo, le previsioni nei giorni della Befana 2024

La perturbazione di gennaio 2024 dopo aver colpito le regioni del Nord con una intensa ondata di piogge e maltempo è indirizzata da venerdì 5 gennaio 2023 anche sul mar Tirreno. Da sabato 6 gennaio 2024, giorno della Befana, peggiora il clima in buona parte del paese con piogge diffuse al Nord-Est, in Lombardia centro-orientale, Lazio, Toscana, regioni del Sud e Isole. Non solo, nevicate al di sopra dei 1.000-1.300 metri lungo le Alpi centro-orientali. In brusco calo le temperature, in particolare in Sicilia e Sardegna.

Anche domenica 7 gennaio 2024 si segnala un vortice di bassa pressione con forti precipitazioni in Emilia Romagna, Lazio,Abruzzo e Calabria tirrenica. Le temperature subiranno un forte calo con valori da freddo intenso in particolare al Nord e lungo l’Adriatico. Anche l'inizio della prossima settimana è nel segno del freddo e del maltempo con l'afflusso di una massa d'aria fredda che interesserà tutta Italia e in particolare le regioni del Nord dove, si escludono piogge e rovesci per via della presenza di un forte campo di alta pressione, mentre non si escludono nevicate anche a quote basse su Abruzzo e Molise.