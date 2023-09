Meteo, le previsioni per l' ultima settimana di settembre 2023: dopo il maltempo torna il caldo

L'entrata della stagione autunnale ha segnato il ritorno delle piogge in buona parte d'Italia. Il passaggio della perturbazione n.6 del mese ha colpito in particolare il Centro-Sud dove è stata diramata anche un'allerta meteo in diverse regioni. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, l'autunno parte a rilento in Italia

La prima settimana d'autunno è nel segno di un clima instabile e variabile in buona parte del paese, ma in particolare nelle regioni del Centro-Sud dove è previsto un rischio piogge e rovesci anche intensi. Al Nord, invece, situazione più stabile con sole e temperature in aumento. Il passaggio della perturbazione numero 6 di settembre continua a farsi sentire con piogge e fenomeni temporaleschi intensi in buona parte delle regioni del Sud, centrali adriatiche e Sicilia con un calo delle temperature complice l'arrivo di una massa d'aria fresca. Se al Centro-Sud persiste un clima instabile e variabile all'insegna di piogge e rovesci, al Nord prosegue il sensibile calo termico con temperature calde e di gran lunga superiori alla norma.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 25 settembre: cieli sereni o poco nuvolosi al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Nel resto del paese persiste un clima instabile e variabile con il rischio di piogge e rovesci in Abruzzo, Molise e regioni meridionali che, nelle ore del pomeriggio, raggiungeranno anche Calabria e Sicilia con il rischio di nubifragi e grandinate. In aumento le temperature al Centro-Nord, mentre in brusco calo al Sud e Isole. Per la giornata di martedì 26 novembre il maltempo insiste in buona parte del Sud, in particolare nelle zone interne e ioniche e Sicilia. Escluse da questa ondata di maltempo le coste della Campania e nord della Puglia. Bel tempo e sole nel resto del paese con temperature in aumento lungo tutto lo stivale.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: sole e caldo da Nord a Sud

Con l'arrivo della parte centrale dell'ultima settimana di settembre la circolazione depressionaria responsabile del maltempo si allontana dall'Italia diretta verso la Grecia favorendo un miglioramento generale del clima lungo tutto lo stivale. Mercoledì 27 settembre 2023 ultimi episodi di instabilità in Calabria e Sicilia con il rischio di brevi ed isolati temporali, mentre da giovedì 28 settembre è previsto un miglioramento generale da Nord a Sud. L'alta pressione ritorna protagonista complice la presenza di un’area anticiclonica destinata a muoversi nel fine settimana dal Nord-Africa verso l’Europa occidentale e il Mediterraneo centrale.

La tendenza meteo per la fine di settembre delinea il ripristino di condizioni climatiche all'insegna del sole e caldo in tutto il paese. Un clima che persisterà anche nei primi giorni di ottobre con l'Italia che si ritroverà nella morsa di un caldo anomalo e tardivo con la colonnina di mercurio che segnerà un nuovo incremento delle temperature con picchi di oltre 30°.