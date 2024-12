Meteo, previsioni: terza perturbazione atlantica in arrivo nel weekend dell'Immacolata

Dopo l'allontanamento della perturbazione diretta verso la Grecia, con l'arrivo del primo fine settimana di dicembre si delinea un peggioramento del clima con il passaggio di una nuova perturbazione di origine nord-atlantica accompagnata da una massa d'aria fredda. Ecco le previsioni meteo per il weekend dell'Immacolata.

Meteo, l'Italia attraversata da perturbazioni: clima instabile con freddo e piogge

Gli effetti della prima perturbazioni di dicembre continuano a farsi sentire nelle regioni del Centro-Sud con deboli piogge e temporali, mentre in Italia è previsto l'arrivo due nuove perturbazioni. La seconda, in transito tra l’Europa centrale e i Balcani, lambisce con la sua coda il nostro Paese con effetti limitati alle zone alpine più settentrionali.

Con l'arrivo del weekend, invece, è previsto il passaggio della terza perturbazione di origine nord-atlantica e di gran lunga più decisa delle precedenti. La perturbazione, accompagnata da una massa d’aria più fredda, raggiungerà nella giornata di sabato 7 dicembre le regioni del Nord, Toscana e Sardegna con un deciso peggioramento del tempo. Previsti temporali intensi e fortissime raffiche di vento che supereranno anche i 100 km/h e neve sotto i 1000 metri sulle Alpi e in Appennino.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 6 dicembre: migliora il tempo nelle regioni del Sud dopo giornate di piogge, ad eccezione della Puglia meridionale, alto versante ionico della Calabria e nord della Sicilia dove sono previsti deboli temporali. Nelle prime ore del mattino deboli precipitazioni sulle Alpi più settentrionali, anche di tipo nevoso oltre i 1700-2000 metri. Nel resto del Paese clima variabile con alternanza di sole e nuvole. Nel pomeriggio non si escludono deboli ed isolate piogge in Campania, Sardegna e Sicilia.

In aumento le temperature su Alpi e Centro-Sud, ma solo momentaneamente. Nella giornata di sabato 7 dicembre tempo inizialmente buono o discreto lungo tutto lo stivale. Nel pomeriggio nuvole in aumento al Nord, Toscana e Sardegna e in serata anche nelle regioni del Centro e in Campania. Nella notte torna il maltempo, complice l'arrivo della perturbazione n.3 di dicembre, con fenomeni temporaleschi intensi nelle regioni del Centro-Nord. Sulle Alpi torna la neve non solo ad alta quota, ma anche sotto i 1000 metri nelle Alpi e sull’Appennino settentrionale. Le temperature massime in lieve rialzo in Sardegna e Centro, mentre in calo nelle regioni del Nord.

Che tempo farà nel weekend dell'Immacolata?

Il passaggio della terza perturbazione di origine nord-atlantica si farà sentire lungo tutto lo stivale non solo nella giornata di sabato 7 dicembre, ma anche domenica 8 dicembre, Festa dell'Immacolata, con piogge, freddo e neve. Le previsioni meteo delineano maltempo con fenomeni temporaleschi anche intensi in Lombardia, Liguria, Nord-Est, regioni tirreniche e Isole. I venti tenderanno ad intensificarsi raggiungendo anche i 100 km/h di Maestrale intorno alla Sardegna. Freddo invernale a Nord delle Alpi con neve non solo ad alta quota, ma anche sotto i 1000 metri nelle Alpi e sull’Appennino settentrionale.

Le previsioni meteo delle prossima settimana delineano ancora la presenza della perturbazione n.3 di dicembre con clima instabile e variabile con il rischio di piogge al Centro-Sud e nelle zone aree limitrofe del Nord. Il clima resterà di stampo invernale almeno fino al prossimo fine settimana quando, il ritorno di correnti perturbate occidentali, segneranno un rialzo termico più sensibile nelle regioni del Centro-Sud.