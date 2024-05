Meteo, previsioni prossimi giorni: torna il maltempo, ecco dove

Il maltempo torna protagonista in Italia complice l'arrivo di una perturbazione dalla Francia. Tra oggi e giovedì 9 maggio piogge e rovesci in buona parte del paese con un sensibile calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo, vortice d'aria fredda con piogge e rovesci in Italia

La perturbazione n.3 del mese di maggio continua a farsi sentire anche nei prossimi giorni in Italia con un vortice di aria fredda in quota e un clima perturbato e instabile con piogge e temporali lungo tutto lo stivale. Gli effetti della perturbazione hanno interessato dapprima le regioni del Centro-Nord e Sardegna per poi raggiungere anche il Sud. Da giovedì 9 maggio è previsto un miglioramento del clima al Nord dove, complice la rimonta dell'alta pressione, il tempo si farà migliore con un conseguente rialzo delle temperature. Al Sud Italia, invece, bisognerà attendere la giornata di venerdì 10 maggio dopo l'allontanamento della perturbazione.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di martedì 7 maggio: clima instabile e cielo nuvoloso nelle regioni del Centro-Nord e Sardegna con piogge e rovesci. Non si escludono fenomeni intensi e nevicate sulle Alpi occidentali oltre 2000 metri di quota. Nuvole anche nelle regioni del Sud e Sicilia, anche se il rischio di piogge è notevolmente inferiore. In calo le temperature massime. Nella giornata di mercoledì 8 maggio, invece, è previsto un peggioramento del clima nelle regioni del Sud con piogge e temporali in Campania, Calabria e Sicilia, Puglia e Basilicata. Al Nord, invece, schiarite con il rischio di rovesci o temporali su Alpi, Prealpi, Appennino e Friuli Venezia Giulia. In aumento le temperature massime al Nord, mentre in calo i valori al Sud e Sicilia.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: torna il bel tempo nel weekend

Gli effetti della perturbazione n.3 di maggio si faranno ancora sentire nella giornata di giovedì 9 maggio interessando principalmente le regioni del Sud. Al Centro-Nord, invece, è prevista una fase climatica stabile. Piogge e rovesci solo nelle regioni del Sud, ma anche Sicilia, Abruzzo e basso Lazio. Tempo più soleggiato nel resto del paese con un aumento delle temperature.

Per la giornata di venerdì 10 maggio le previsioni delineano ancora qualche fenomeno di instabilità principalmente sulle zone interne della Calabria e della Sicilia orientale, mentre nel resto del paese bel tempo con sole e temperature in aumento. Nel weekend, stando alle previsioni, non sono previste nuove perturbazioni e la situazione meteo dovrebbe rimanere stabile.