Meteo, previsioni prossimi giorni: ancora temperature gelide? I dettagli

Occhi puntati sul meteo e soprattutto sulle previsioni per i prossimi giorni. Vi saranno ancora temperature gelide in Italia? Quando è destinata a finire l'ondata di freddo? La bassa pressione che ha determinato il maltempo di stampo invernale si sta allontanando dal nostro Paese. Vivremo una breve tregua prima dell'arrivo di un nuovo vortice ciclonico. Ecco tutti i dettagli.

Meteo, previsioni prossimi giorni: quando finisce l'ondata di freddo?

Siamo in inverno e dovrebbe fare freddo, ma c'è chi tiene gli occhi puntati sul meteo e sulle previsioni per i prossimi giorni per capire quando finisce l'ondata di freddo. Stiamo assistendo ad un allontanamento del vortice di bassa pressione responsabile della recente fase di maltempo invernale che ha colpito le regioni adriatiche e il Sud. Prossimamente ci attende una pausa molto breve per l’avvicinarsi di un altro intenso vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa, accompagnato da correnti più miti.

Cosa significa? Che tra venerdì e il fine settimana avremo piogge intense e temporali all’estremo Sud e sulle Isole maggiori, con possibili criticità per i notevoli accumuli di precipitazione previsti, insieme a venti molto forti anche stavolta soprattutto al Centro-Sud. Il tempo sarà più stabile e soleggiato al Nord, ma a tratti ventoso in particolare in Appennino e in Liguria. Le temperature, però, tenderanno gradualmente ad aumentare, portandosi su valori vicini alla norma da Nord a Sud nel fine settimana.

La giornata di giovedì 16 gennaio vedrà un graduale peggioramento in Sicilia, Sardegna e Calabria, con piogge e rovesci e quota neve in rialzo; deboli nevicate fino al mattino sull’Appennino marchigiano e romagnolo intorno ai 500 metri. Le temperature minime saranno già in aumento al Centro-Nord e Sardegna mentre le massime saranno in lieve calo al Nord-Ovest, in contenuto aumento altrove. Venerdì 17 gennaio le temperature saranno in aumento nei valori minimi, mentre saranno per lo più stazionarie le massime. Cosa accadrà nel weekend?

Le temperature per il fine settimana

Nel fine settimana cosa accadrà? L'ondata di freddo riprenderà? Ebbene sabato 18 gennaio la circolazione ciclonica sarà ancora in grado di condizionare lo scenario meteo sulle Isole e quasi tutte le regioni centro-meridionali. Le temperature saranno in rialzo sulle regioni settentrionali, in lieve calo in Sicilia. Secondo le ultime proiezioni domenica 20 gennaio infine potremmo assistere a un aumento delle temperature soprattutto nelle regioni centrali e in Campania, mentre caleranno lievemente al Nord e non subiranno grandi variazioni altrove.