Meteo, previsioni prossimi giorni: quanto dura il maltempo

L'Italia sta facendo i conti con una forte e intensa ondata di maltempo con piogge intense e temporali. Quanto durerà? Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Maltempo diffuso in Italia: piogge e nubifragi da Nord a Sud

Una doppia perturbazione atlantica sta interessando l'Italia con una fase di forte e diffuso maltempo. Piogge e rovesci da Nord a Sud con tanto di allerte meteo e scatta nuovamente il rischio di criticità anche per forti raffiche di vento. Nelle prossime ore è prevista anche la neve sulle Alpi e un brusco calo termico delle temperature complice il passaggio della perturbazione numero di 2 ottobre, di gran lunga più forte e intensa della precedente.

Le previsioni meteo delineano la presenza di piogge forti e battenti in Veneto, Emilia e regioni centrali, destinate a raggiungere da venerdì 4 ottobre anche il Nord-Est e le regioni del Centro-Sud. In calo anche le temperature, in particolare al Sud, dove si metterà fine al caldo anomalo degli ultimi giorni. Una tregua dal maltempo è prevista solo nel weekend.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 3 ottobre 2024: nuvole lungo tutto lo stivale con qualche raggio di sole solo all'estremo Sud. Piogge e temporali al Centro-Nord, Campania, nord della Puglia, Cosentino e Sardegna, mentre la neve colora le Alpi oltre i 2000 metri. Le temperature massime in sensibile calo al Centro-Nord e Sardegna, mentre in crescita all’estremo Sud dove si sfiorano anche i 30° in Sicilia.

Venerdì 4 ottobre situazione similare con cielo nuvoloso o molto nuvoloso e il rischio di piogge Venezie, Appennino Emiliano, Umbria, sud delle Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria Tirrenica e nord della Sardegna. La neve torna protagonista sulle Alpi Orientali oltre 1800-2000 metri.

Che tempo farà nel primo weekend di ottobre? La tendenza

Il primo weekend di ottobre si delinea climaticamente migliore complice l'allontanamento della perturbazione verso i Balcani. Sabato 5 ottobre tempo in miglioramento con il rischio di qualche pioggia solo in Romagna e Puglia. Schiarite nel resto del paese con le temperature in calo nelle regioni del Sud per l'arrivo di aria più fresca.

Domenica 6 ottobre clima in miglioramento da Nord a Sud anche se non si escludono piogge isolate lungo le coste adriatiche della Puglia e quelle tirreniche della Calabria e del Messinese. In leggero aumento le temperature al Centro e in Sardegna, mentre in lieve calo all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per la prossima settimana sono nel segno del bel tempo anche lunedì 7 ottobre con sole e temperature in crescita al Centro-Sud. Nuvole e clima variabile nelle regioni settentrionali dove non si escludono deboli piogge nel settore ligure fino all’estremo Nord-Ovest della Toscana.

Tutto cambia da martedì 8 ottobre per l'arrivo di una nuova perturbazione che interesserà dapprima il Centro-Nord e la Sardegna per poi raggiungere le regioni del Sud. Come sempre per conferme e maggiori dettagli su questa evoluzione vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.