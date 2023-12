Meteo, previsioni per i prossimi giorni: quanto dura il caldo anomalo?

L'Italia è ancora nella morsa dell'alta pressione con un Natale dal clima mite e caldo con temperature al di sopra della media del periodo. Scopriamo le previsioni meteo degli ultimi giorni di dicembre.

Meteo, alta pressione in Italia fino a quando?

L'Italia e l'Europa sono nel pieno di una anomala e vasta area di alta pressione che continua a garantire un clima caldo e mite senza piogge e nevicate. Anche le temperature sono al di sopra della media del periodo con 4/6 gradi, mentre lo zero termico ha sfiorato i 3000 metri di quota. Clima stabile, venti in attenuazione e aumento dell'umidità in buona parte d'Italia con l'arrivo di nubi e nebbie nella pianura del Nord.

Per la giornata di giovedì 28 dicembre è previsto l'arrivo di una debole perturbazione con il ritorno di piogge su Liguria e Toscana. Tra venerdì 29 e sabato 30 dicembre è previsto, invece, l'arrivo di una seconda perturbazione atlantica più intensa che riporterà rovesci e piogge dapprima nelle regioni del Nord e tirreniche e poi nelle regioni del Sud. Previste anche nevicate sulle Alpi.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Se la giornata di Santo Stefano, martedì 26 dicembre 2023, è stata all'insegna di nuvole e schiarite in buona parte d'Italia con locali nebbie e foschie in Pianura Padana, per mercoledì 27 dicembre 2023 è previsto un clima sereno o poco nuvoloso su Alpi, medio versante adriatico, Appennino abruzzese e molisano, Sud e Isole. Possibile qualche veloce e rapida pioggia solo in Liguria, mentre schiarite su Lazio e Campania. Temperature in leggero calo.

Meteo, che tempo farà per Capodanno? La tendenza meteo

Da giovedì 28 dicembre è previsto un indebolimento dell'alta pressione con il passaggio di una debole perturbazione in transito sull’Europa centrale che interesserà dapprima le regioni del Nord e del Centro. Non si escludono piogge e rovesci su Venezia Giulia, Levante Ligure e Toscana, mentre schiarite al al Sud. Le temperature in lieve calo così come la ventilazione. Venerdì 29 dicembre nuvole in buona parte del paese con il rischio di piogge e rovesci su Levante ligure, alta Toscana, verso sera anche tra bassa Lombardia, Emilia e Venezie. Le temperature ancora stabili.

Secondo le proiezioni meteo entro il pomeriggio di sabato 30 dicembre 2023 sono previste piogge e rovesci sulle Alpi, ma anche Lombardia, il Nord-Est, Umbria, Lazio, Piemonte, Campania e Sardegna. Per domenica 31 dicembre 2023, giorno di San Silvestro, il fronte perturbato lascerà le regioni del Nord per indirizzarsi verso il Sud. Nella notte tra San Silvestro e Capodanno, 1 gennaio 2024, prevista la formazione di una bassa pressione che dovrebbe riportare piogge e rovesci su medio Adriatico, Lazio, Sud e Isole. Non solo, previsto anche l'arrivo di aria più fredda con il ritorno di un clima invernale sin dai primi giorni di gennaio 2024.