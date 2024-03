Meteo, previsioni prossimi giorni: quanto dura l’ondata dell’anticiclone?

Clima primaverile in Italia con sole e bel tempo. Dopo la forte ondata di maltempo delle ultime settimane - che ha fatto registrare danni e disagi in diverse regioni - con la Protezione Civile che quotidianamente diramava allerte meteo, il sole torna protagonista nel nostro paese. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, sole e bel tempo da Nord a Sud

Gli effetti dell'ultima perturbazione atlantica che hanno interessato nelle ultime ore le regioni del Sud sono oramai lontani, visto che la tempesta è diretta verso i Balcani. In Italia torna un clima sereno e stabile con sole e temperature in risalite complice l'arrivo dell'anticiclone africano che perdurerà per tutto il fine settimana garantendo un tempo primaverile. Attenzione: tra venerdì e sabato è previsto il passaggio di una debole e veloce perturbazione, la n.6 di marzo, che riporterà nuvole al Centro-Nord e rischio di piogge e temporali al Nord-Est e al Centro-Sud. Si tratta di una fase passeggera, visto che da domenica l'alta pressione torna alla carica, mentre ancora incerta è l'evoluzione della prossima settimana.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, giovedì 14 marzo 2024: nebbie nelle prime ore del mattino nella Valpadana centrale, sulle coste tra Veneto ed Emilia Romagna e nel nord-ovest della Toscana. Bel tempo sereno o poco nuvoloso nel resto dell'Italia con possibili annuvolamenti nella Calabria tirrenica, sulla Liguria centrale e Alpi orientali. Nella notte nebbie e foschie in Veneto, Emilia e valli interne del Centro. Le temperature massime in aumento con valori compresi tra 14 e picchi di anche 19-20°. Venerdì 15 marzo 2024, invece, nuvole sin dalle prime ore del mattino al Nord e regioni tirreniche, mentre bel tempo soleggiato sul medio Adriatico e al Sud. Nel pomeriggio le nuvole raggiungeranno anche il resto della Penisola con schiarite in Puglia, Calabria ionica e Sicilia. Non si escludono piogge deboli in Liguria, alta Toscana, Valle d’Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde dove la neve cadrà tra i 1900/2000 m). In aumento anche i valori delle temperature minime al Centro-Nord e Sardegna.

Che tempo farà nel weekend? La tendenza meteo

Ma passiamo alle previsioni meteo per il fine settimana. Sabato 16 marzo 2024 gli effetti della debole e veloce perturbazione, la n.6 di marzo, si faranno ancora sentire in diverse regioni, in particolare nelle regioni di Nord-Est e Centro-Sud peninsulare con rischio di piogge e rovesci. Da domenica 17 marzo la perturbazione lascerà il nostro Paese lasciando però un clima instabile nelle regioni del Sud. In particolare non si escludono piogge tra Calabria e Sicilia e nelle zone montuose.

Nel resto del paese clima stabile con alternanza di sole e schiarite. Da lunedì 17 marzo le nuvole tenderanno ad aumentare, complice il passaggio di una perturbazione in transito sull’Europa centrale diretta verso i Balcani. Martedì 20 marzo la coda di questo sistema perturbato interesserà l’Italia riportando qualche breve pioggia nelle regioni peninsulari del Centro-Sud. Da mercoledì 21 marzo, stando agli ultimi aggiornamenti meteo, è possibile un nuovo rigonfiamento dell’alta pressione che garantirà, da Nord a Sud, un clima sereno e soleggiato con temperature anche oltre i 20°.