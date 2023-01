Meteo Italia, cosa ci attende nei prossimi giorni? Le previsioni

Si preannuncia un weekend all'insegna del bel tempo e temperature miti in Italia. La presenza di correnti più umide e miti favoriranno un rialzo termico, ma attenzione si tratta solo di un fase passeggera visto che l'inizio della prossima settimana segna il ritorno delle piogge e del maltempo. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo weekend: bel tempo e temperature in rialzo

Le previsioni meteo per il secondo weekend di gennaio delineano una condizione climatica buona con correnti occidentali più miti e umide che favoriranno un rialzo delle temperature. Nella giornata di venerdì bel tempo quasi ovunque, mentre per sabato 14 gennaio è atteso il passaggio di una veloce perturbazione, la n.4 del mese, in transito sulla Penisola Balcanica lambirà appena le nostre regioni centrali adriatiche e il Sud portando isolate e brevi piogge.

Anche domenica 15 gennaio è attesa una nuova perturbazione, la n.5 di gennaio, che interesserà principalmente il Nord portando una nuova ondata di maltempo. Le temperature si manterranno alte nel fine settimana, ma subiranno un lieve calo con l'inizio della prossima settimana visto che è previsto un peggioramento del clima con pioggia, freddo e neve.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 13 gennaio: cielo perlopiù nuvoloso, ma senza piogge. Nelle prime ore del mattino nubi al Centro-Nord e in Sardegna, ampie zone soleggiate al Sud e in Sicilia. Nel pomeriggio schiarite ampie sulle regioni settentrionali, mentre deboli nevicate sono previste intorno ai 1500 metri sulla Valle d’Aosta. Le temperature massime in lieve aumento su medio Adriatico e al Sud con valori superiori alla norma.

Meteo, sabato e domenica: che tempo farà?

Ma come sarà il tempo nel fine settimana? Per sabato 14 gennaio nubi sparse al Sud e al mattino nelle regioni adriatiche con qualche debole pioggia in Molise, Puglia, Calabria e nordest della Sicilia. Non mancherà la nebbia nelle prime ore del mattino in Val Padana e nelle valli del Centro tra Toscana e Umbria. Le temperature subiranno un lieve calo al Nord toccando anche lo zero, mentre in aumento al Sud.

Tra domenica 15 e lunedì 16 gennaio è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la n.5 del mese che aprirà la strada a correnti più fredde insistendo sul Mediterraneo centrale e sull’Italia portando il primo vero assaggio di un freddo invernale. Nella giornata di lunedì 16, infatti, è attesa un'altra perturbazione, la n.6 del mese, che porterà piogge al Sud, nel basso Tirreno, Liguria orientale, Toscana e il settore tra Emilia, Veneto e Lombardia. Non mancherà poi la neve sulle Alpi Occidentali. La previsioni meteo delineano un peggioramento del clima per tutta la settimana con rovesci e fenomeni, anche intensi, in tutte le regioni centrali, Sardegna e Campania.