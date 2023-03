Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: perturbazioni e temperature in aumento

L'Italia deve fare i conti con il passaggio di due deboli perturbazioni che segnano il ritorno della pioggia al Centro-Sud. Al Nord prosegue l'allarme siccità e l'emergenza idrica legata all'assenza di precipitazioni. Nel weekend bel tempo e temperature in aumento da Nord a Sud. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia: in arrivo perturbazioni, ma siccità al Nord

Il clima dei prossimi giorni in Italia è all'insegna dell'arrivo di flusso di correnti occidentali, umide e temperate accompagnate da alcune perturbazioni che si concentreranno principalmente nelle regioni del Centro-Sud e nord delle Alpi. I fenomeni temporaleschi saranno modesti e limitati al Centro-Sud, mentre buona parte delle regioni settentrionali rimarranno ancora a secco facendo proseguire l'allarme siccità.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: tempo soleggiato

Nella giornata di giovedì 9 marzo, le previsioni meteo delineano tempo perlopiù soleggiato su medio-basso Adriatico, settore ionico, Sicilia e a Nord-Ovest. Nel resto del paese nuvole con possibili piogge in Friuli Venezia-Giulia, Levante ligure, alta Toscana, Campania e Calabria tirrenica. Ancora in aumento le temperature che si avvicinano a valori primaverili con picchi di 19-20° al Sud e Isole.

Per venerdì 10 marzo, invece, è previsto il passaggio di una debole e veloce perturbazione che farà sentire i suoi effetti al Sud dove sono previsti rovesci e temporali in Campania, Puglia settentrionale, Calabria, Sicilia e Sardegna. Nonostante il passaggio della perturbazione, il clima si farà sempre più primaverile con le temperature che vedranno la colonnina di mercurio sfiorare i 20°. Un tempo mite da primavera inoltrata destinato a perdurare in tutto il paese anche nella giornata di sabato 11 e domenica 12 marzo. Possibili piogge sono previste solo sull’Appennino centrale e sulle regioni meridionali.