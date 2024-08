Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: fine del maltempo, tornano sole e caldo

Dopo alcuni giorni di piogge e temporali, le previsioni meteo delineano il ritorno dell'anticiclone africano lungo tutto lo stivale. Caldo e sole tornano protagonisti nell'ultima settimana di agosto con le temperature nuovamente in crescita con valori intorno ai 35°. Ecco che tempo farà nei prossimi giorni.

Meteo, dopo le piogge torna il caldo africano

L'alta pressione ritorna protagonista spingendosi dal Mediterraneo sulla nostra Penisola riportando così un clima di stampo più estivo. Sole, caldo e temperature in aumento, mentre le piogge restano sconfinate perlopiù sulle zone montuose. Al momento le proiezioni non delineano nuove ondate di calore come quelle delle scorse settimane, ma l'estate non è ancora finita.

Per mercoledì 21 agosto una giornata di sole e nuvole su Alpi orientali, regioni centrali adriatiche, Sud e Sicilia. Non si escludono isolati acquazzoni solo nelle prime ore del mattino su rilievi friulani, Marche, Molise, Puglia Garganica e bassa Calabria tirrenica. Nel pomeriggio, invece, piogge e rovesci su Alpi e Prealpi orientali e in Appennino. Giovedì 22 agosto ancora alternanza tra sole e nuvole sulle Alpi, sull’Appennino Centrale e al Sud, ma non si registrano piogge. Bel tempo e sole nel resto del paese con le temperature massime stabili.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni?

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano il ritorno dell'estate da metà settimana con il ripristino di un clima soleggiato e caldo con le temperature che torneranno a sfiorare anche i 35°. Tra venerdì 23 e sabato 24 agosto è previsto un clima stabile con tanto sole e temperature in crescita. Il caldo si farà nuovamente sentire con valori ben superiori alla norma, anche se lontani dai livelli estremi delle ultime settimane.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 23 agosto: tempo caldo e soleggiato da Nord a Sud con le temperature in aumento in particolare nelle zone interne e al Nord. I valori saranno ben superiori alla media, anche se nelle ore più calde non si escludono temporali di calore su basso Lazio e zone interne della Sicilia.

Sabato 24 agosto, invece, tempo stabile con sole, caldo e temperature comprese tra i 32-36° a conferma che l'estate non è ancora finita. Da domenica 25 agosto è possibile un lieve cambio di rotta con un nuovo aumento dell’instabilità accompagnato da un nuovo calo termico per il passaggio di una perturbazione in avvicinamento dalla Francia.