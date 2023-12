Meteo Italia, previsioni prossimi giorni: che tempo farà prima del weekend?

La perturbazione n.5 di dicembre continua a far sentire i suoi effetti in diverse regioni d'Italia. In particolare una forte ondata di maltempo sta interessando le regioni del Centro-Sud, mentre al Nord si alterneranno nuvole e schiarite. Intanto nelle prossime ore è previsto l'arrivo di un vortice di aria fredda con un conseguente calo delle temperature. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, piogge e freddo in Italia: ecco dove

Piogge e rovesci, anche localmente intensi, in buona parte delle regioni del Centro-Sud, mentre neve sull'Appennino centrale oltre i 1400 metri. Da venerdì 15 dicembre è previsto anche l'arrivo di un vortice di aria fredda per la presenza di forti venti che causeranno un brusco calo delle temperature con valori al di sotto della media del periodo. Intanto una robusta area di alta pressione comincerà a rinforzarsi sull’Europa occidentale per poi toccare l'Italia da domenica 17 dicembre e in particolare le regioni del Nord. Le previsioni meteo delineano un fine settimana all'insegna del bel tempo con sole e temperature in rialzo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni meteo. Se la giornata di giovedì 14 dicembre ha segnato tempo stabile a Nord con piogge residue in Emilia Romagna e buona parte del Centro-Sud, nella giornata di venerdì 15 dicembre persistono delle condizioni miti nelle regioni settentrionali. Ancora sole in buona parte del Nord, regioni centrali tirreniche e in Sardegna con la formazione di nebbie in Pianura Padana solo nelle prime ore del mattino. Nuvolosità variabile nel resto d'Italia con il rischio di piogge e rovesci lungo il medio-basso Adriatico, Calabria e settori nord ed est della Sicilia. Le temperature in calo da Nord a Sud.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni

Il secondo fine settimana di dicembre è alle porte. Nella giornata di sabato 16 dicembre è previsto l'afflusso di correnti di aria fredda, complice il vortice di depressione in allontanamento verso la Grecia. Previsto un calo delle temperature con freddo e valori invernali. Non solo, previsti fenomeni temporaleschi in Abruzzo, Molise e Sicilia, mentre nuvolosità variabile sul medio e basso Adriatico, lungo l’Appennino e basso Tirreno. Nel resto del paese schiarite e temperature in aumento.

Tra domenica 17 e lunedì 18 dicembre, è previsto l'arrivo dell’anticiclone che porterà una massa d’aria mite in buona parte d'Italia garantendo così un clima sereno e temperature in aumento con valori al di sopra delle medie stagionali. Non si escludono nebbie o nubi basse nelle prime ore del mattino, ma le previsioni meteo delineano un inizio di settimana nel segno del bel tempo. Tutto potrebbe cambiare verso metà settimana con un indebolimento dell'anticiclone che lascerà spazio a sistemi nuvolosi, ma senza piogge significative.