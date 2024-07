Meteo, le previsioni per i prossimi giorni: che tempo farà?

L'Italia è alle prese con due perturbazioni che hanno riportato piogge e maltempo da Nord a Sud con un brusco calo delle temperature. Estate momentaneamente in pausa nei prossimi giorni con un clima instabile e variabile. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, ondata di maltempo in Italia: stop al grande caldo

Le temperature africane degli ultimi giorni registrate nelle regioni del Sud e Sicilia stanno per attenuarsi per il passaggio di due forti perturbazioni, le prime del mese di luglio, che metteranno temporaneamente in pausa l’estate. La perturbazione n. 1 di luglio è già arrivata interessando principalmente le regioni del Nord, mentre la numero 2 è prevista tra la sera di oggi, 2 luglio, e mercoledì 3 luglio con il ritorno di piogge anche al Sud e un calo delle temperature di anche -10°. Da giovedì 4 luglio si profila all'orizzonte la rimonta dell'alta pressione con tempo stabile e soleggiato e un nuovo rialzo delle temperature.

Ma entriamo nel dettaglio con martedì 2 luglio: tempo soleggiato tra Nord, zone centrali tirreniche e Isole, qualche annuvolamento sparso in Emilia Romagna. Dal primo pomeriggio nubi in sviluppo su Alpi e Appennini, con isolati rovesci o brevi temporali in Trentino, Prealpi venete e friulane e Alpi Marittime. Clima instabile e variabile sulle regioni adriatiche, dalle Marche alla Puglia, e in Campania e Basilicata con il rischio di rovesci e temporali anche di forte intensità.

In serata possibili piogge anche in Lombardia e Veneto, nella notte peggiora in tutto il Nord. In calo le temperature da Nord a Sud. Mercoledì 3 luglio cielo nuvoloso al Nord con il rischio di piogge e temporali, mentre nel resto del paese bel tempo con possibili annuvolamenti su Sardegna occidentale, Calabria e Sicilia tirreniche. Da metà giornata tutto cambia con una nuova ondata di piogge e temporali nelle aree interne e appenniniche, ma in esaurimento dalla sera. In calo le temperature massimo con valori compresi massimo tra 23-30°.

Che tempo farà nei prossimi giorni? La tendenza

Dopo la forte ondata di maltempo causata dal passaggio delle perturbazioni n 1 e 2 di luglio, tutto cambia da giovedì 4 quando l'alta pressione torna protagonista in Italia. L'influsso dell’anticiclone delle Azzorre, infatti, si farà sentire garantendo un clima stabile, soleggiato e con temperature in aumento. Le previsioni di giovedì 4 luglio delineano bel tempo con sole e qualche nuvola sulle aree montuose e lungo l’Appennino centro meridionale.

Da venerdì 5 luglio bel tempo lungo tutto lo stivale con qualche rapido annuvolamento solo nelle regioni del Nord. In aumento anche le temperature che torneranno verso valori nella media, ma nulla di eccessivo. Per il weekend è previsto un aumento del caldo, continuate a seguirci per avere ulteriori aggiornamenti e dettagli.