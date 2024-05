Meteo, le previsioni per la prossima settimana: che tempo farà a metà maggio?

Il secondo fine settimana di maggio è nel segno del bel tempo. Clima stabile e primaverile da Nord a Sud con sole e temperature con valori in linea con la media del periodo. Quanto durerà? Attenzione: la tregua dalle piogge sarà davvero breve, visto che in settimana è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, il weekend

Il rinforzo dell'anticiclone si fa sentire nel weekend dell'11 e 12 maggio 2024 in Italia. Bel tempo con sole e tempo stabile lungo tutto lo stivale grazie alla presenza di un promontorio di alta pressione in temporanea espansione sopra il Mediterraneo centrale. Qualche breve fenomeno di instabilità è possibile solo nelle ore del pomeriggio di sabato 11 maggio nelle regioni dell'estremo Sud e nella giornata di domenica 12 maggio nelle zone alpine.

Il clima in Italia sarà tipicamente primaverile con un rialzo delle temperature e valori intorno ai 25°. A partire da domenica però tutto cambia, visto che è previsto un indebolimento dell'anticiclone per la ripresa di un flusso atlantico verso l’Europa centrale. La prossima settimana, infatti, si delinea l'arrivo di due perturbazioni: la n.4 di maggio in arrivo tra domenica notte e lunedì 13 maggio e la seconda, la n.5 del mese, in arrivo tra martedì 14 e mercoledì 15.

Ma entriamo nel dettaglio con sabato 11 maggio: nubi sparse nelle prime ore del mattino e cielo nuvoloso al Nord ed estremo Sud. Con il passare delle ore si delinea un aumento della nuvolosità, in particolare a a ridosso delle zone montuose alpine ed appenniniche, con il rischio di brevi ed isolate piogge in Calabria, estremo settore meridionale del Salento, zone appenniniche tra Basilicata occidentale ed estremo sud della Campania, Sicilia orientale. Stabili le temperature con le massime intorno ai 20 gradi e possibili picchi di anche 25-26.

Nella giornata di domenica 12 maggio tempo prevalentemente soleggiato in buona parte del paese. Nel pomeriggio nuvole in aumento nelle zone alpine e prealpine con il rischio di piogge e rovesci che, in serate, potrebbero raggiungere anche le pianure di Nord-Ovest. Sempre stabili le temperature con valori compresi tra i 20 e 25 gradi e picchi di anche 26-27 gradi.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana?

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? Da lunedì 13 maggio è previsto un aumento della instabilità con il ritorno del maltempo nelle regioni del Nord. Piogge e rovesci in buona parte del settentrione, mentre nelle regioni del Centro-Sud persiste un clima stabile con il rischio di qualche possibile breve rovescio o temporale. Nella giornata di martedì 14 maggio è previsto l'arrivo di una nuova perturbazione, la n.4 di maggio, che interesserà le regioni del Nord fino a mercoledì 15 maggio con un clima instabili e perturbato con fenomeni temporaleschi anche intensi. Al Centro-Sud, invece, è previsto un transito di nuvole ma senza piogge di rilievo.

Secondo la tendenza meteo, la perturbazione dovrebbe allontanarsi da mercoledì 15 maggio, ma il clima resterà ancora instabile al Nord con il rischio di piogge e rovesci lungo le Alpi e nelle vicine pianure. Al Centro-Sud, invece, si delinea una lunga fase stabile e asciutta.

Tutto cambia nel weekend con il ritorno di una massa d'aria calda in risalita dal Nord Africa che si farà sentire dapprima nelle regioni dell'estremo Sud con sole e temperature che si faranno calde e bollenti lungo tutto lo stivale con punte di oltre 30°. Al Nord, invece, il caldo si farà sentire, ma la colonnina di mercurio sfiorerà valori intorno ai 23-24°.