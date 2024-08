Meteo, previsioni: prosegue la lunga e calda estate su tutta Italia

In questa ultima parte della settimana, l'alta pressione torna a dominare su tutta la Penisola, portando un clima prevalentemente soleggiato e stabile su gran parte del territorio italiano. Le temperature, già alte per il periodo, raggiungeranno valori quasi estivi, con picchi che supereranno i 30 gradi in molte aree, specialmente al Centro-Sud e in Sardegna, dove il termometro potrebbe segnare fino a 37-38 gradi.

Previsioni Meteo Italia: fine settimana con sole e caldo anomalo, temporali isolati in montagna

La giornata di sabato sarà caratterizzata da bel tempo su tutta Italia. Al mattino, il sole splenderà incontrastato ovunque, ma nel pomeriggio si assisterà a un aumento della nuvolosità sulle Alpi Orientali e sui rilievi del Sud, dove potrebbero verificarsi isolati temporali. Le temperature massime saranno comprese tra i 30 e i 35 gradi, con picchi fino a 36-37 gradi nelle zone interne del Centro-Sud. I venti saranno moderati di Maestrale su Ionio e Basso Adriatico, mentre altrove risulteranno deboli.

Previsioni Meteo per Domenica 1 settembre

Anche la giornata di domenica inizierà con tempo stabile e soleggiato su tutta Italia. Tuttavia, nel pomeriggio, si prevede un aumento della nuvolosità sulle zone montuose, con possibilità di rovesci e temporali isolati su Alpi, Appennino Settentrionale, Appennino Calabro e rilievi della Sicilia. Nonostante questi fenomeni isolati, il caldo anomalo persisterà, con temperature massime che continueranno a superare i 30 gradi, arrivando fino a 37-38 gradi in alcune zone.

Tendenza per i giorni successivi

L'inizio della prossima settimana vedrà un leggero incremento dell'instabilità atmosferica, con un temporaneo cedimento dell'Anticiclone Nord-Africano che permetterà l'ingresso di aria più fresca e umida. Questo cambiamento porterà a un lieve calo delle temperature, che rimarranno comunque superiori alle medie stagionali, con massime appena sotto i 35 gradi. Lunedì e martedì potrebbero verificarsi temporali su Alpi, Appennini, zone interne delle Isole maggiori e pianure del Nord-Ovest.

Nonostante questa breve parentesi instabile, la fase di caldo intenso riprenderà rapidamente nella seconda parte della settimana, con temperature nuovamente oltre i 35 gradi al Centro-Sud. Verso il primo weekend di settembre, si intravede la possibilità di un peggioramento del tempo, soprattutto nelle regioni occidentali, a causa di una nuova perturbazione atlantica. Tuttavia, la previsione rimane incerta, e ulteriori aggiornamenti saranno necessari per confermare questa evoluzione.