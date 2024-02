Meteo previsioni per i primi giorni di febbraio 2024: che tempo farà?

Dopo un gennaio segnato dall'alternanza di freddo e caldo, il mese di febbraio inizia nel segno dell'anticiclone africano. Clima ancora primaverile lungo tutto lo stivale con temperature miti. In Pianura Padana ancora nebbia e smog. Le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, le previsioni dei primi giorni di febbraio 2024

L'alta pressione si conferma l'indiscussa protagonista della settimana che ha segnato la fine di gennaio e l'ingresso nel mese di febbraio. L'Italia è alle prese con una anomala ondata di caldo per la presenza dell'anticiclone africano. Clima stabile e caldo da Nord a Sud e assenza di piogge e nevicate. Al Nord persiste la nebbia, soprattutto nelle prime ore del mattino, e con il prolungarsi del caldo e dell'alta pressione si registrano ancora alti livelli di inquinamento in particolare nella Pianura Padana. Le temperature sono di gran lunga superiori ai valori del periodo con picchi di stampo primaverile. Attenzione: l'alta pressione si farà sentire per tutta la prima parte della prossima settimana, ma dai giorni 8 e 9 febbraio dovrebbe abbandonare l’Italia con il ritorno di piogge e maltempo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 1 febbraio 2024: alternanza di sole e nuvole da Nord a Sud con il rischio di qualche debole nevicata sul versante settentrionale delle Alpi orientali. Nebbie sulle pianure del Nord e nelle valli della Toscana. In lieve calo le temperature al Nord, stabili nel resto del paese. Per la giornata di venerdì 2 febbraio 2024 ancora nuvole al Sud, Isole e nelle zone alpine di confine. Bel tempo nel resto del paese con le temperature massime in aumento al Nord, regioni tirreniche e Sardegna.

La tendenza meteo del primo weekend di febbraio 2024

Che tempo farà nel primo weekend di febbraio 2024? Le previsioni meteo delineano per sabato 3 e domenica 4 febbraio il prolungarsi di questa ondata anomala di calore. La massa d'aria mite si farà sentire ancora più forte da Nord a Sud con temperature di gran lunga superiori alla norma, mentre lo zero termico raggiungerà quote di 3000-3500 metri. Nella giornata di sabato 3 febbraio clima stabile con nebbie diffuse in Pianura al Nord e nell'Alto Adriatico.

Non si segnalano grandi novità nelle giornate di domenica 4 e lunedì 5 febbraio: l'alta pressione favorirà un clima primaverile con un innalzamento ulteriore delle temperature nelle regioni del Sud. Al Centro-Nord, invece, si intensificano le nebbie che, oltre alla Pianura Padana e all'Alto Adriatico, compariranno lungo le coste della Liguria, in Toscana e lungo il basso versante Tirrenico. I livelli di inquinamento saranno ancora elevati per via dell'accumulo nei bassi strati delle polveri sottili (PM10 e PM2.5), in particolare in Pianura Padana.